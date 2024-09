Javier Milei cruzó a Julio Bocca: "Si la cultura es valorada por la gente, puede ser tranquilamente financiada por las personas"

Giménez expuso una comunicación que mantuvo con el flamante director del Teatro Colón, Julio Bocca, quien manifestó su preocupación por las medidas del Gobierno que afectan a la cultura. Luego, Milei respondió: "La pregunta es... si no tengo plata, ¿para financiar a la cultura dejo de dar de comer a los chicos? Los recursos son escasos, acá no hay plata. Siendo que no hay plata, que me digan a quién se lo voy a sacar".