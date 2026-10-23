Javier Milei celebró su sobreseimiento en la causa $LIBRA: "Quedó al descubierto la operación política y mediática" Tras el fallo del juez federal Martínez De Giorgi, quien consideró que no se probó una estafa, el Presidente destacó que la Justicia "no se dejó arrastrar por el circo de los operadores de siempre". "¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias?", cuestionó. Por Agregar C5N en









Milei aseguró que la causa $LIBRA fue "utilizada políticamente".

El presidente Javier Milei celebró el fallo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi que dictó su sobreseimiento en la causa $LIBRA, ya que consideró que los hechos denunciados no encuadran en una figura penal, y aseguró que con esta resolución "quedó al descubierto" una "operación política y mediática" que buscó "dañar" su figura.

En una publicación en su cuenta de X, el mandatario preguntó quién lo compensará por "un año, ocho meses y nueve días" de "mentiras, calumnias e injurias" que, según escribió, intentaron manchar su "buen nombre y honor". También celebró la decisión judicial y destacó el funcionamiento de las instituciones republicanas.

¿Y AHORA QUIÉN ME COMPENSA POR UN AÑO, OCHO MESES Y NUEVE DÍAS DE MENTIRAS, CALUMNIAS E INJURIAS BUSCANDO MANCHAR MI BUEN NOMBRE Y HONOR?



La Justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la TREMENDA operación política y mediática cuyo único objetivo fue… — Javier Milei (@JMilei) October 23, 2026 "La Justicia volvió a poner las cosas en su lugar", escribió el Presidente, quien destacó que el magistrado "no se dejó arrastrar por el circo de los operadores de siempre". Además, señaló que la causa fue "utilizada políticamente" por sectores de la oposición que, según su interpretación, buscaban recuperar sus privilegios.

Milei también apuntó contra algunos periodistas, a quienes acusó de difundir información falsa sobre el expediente. En ese sentido, los calificó como "ensobrados, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones" y preguntó irónicamente quién se haría cargo de "toda la basura" que, a su entender, difundieron sobre el caso. El mandatario cerró el mensaje con la frase "La verdad siempre termina imponiéndose".

Qué resolvió la Justicia en la causa $LIBRA El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó a Milei, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a otros nueve imputados por el lanzamiento y el posterior desplome de la criptomoneda $LIBRA. La resolución siguió el planteo del fiscal Eduardo Taiano, quien consideró que no había elementos suficientes para sostener la continuidad del proceso penal.

La denuncia investigó si la promoción pública del token por parte del Presidente, el 14 de febrero de 2025, había impulsado su cotización para favorecer una maniobra destinada a perjudicar a los compradores. Según la hipótesis denunciada, algunas billeteras vinculadas con los impulsores del proyecto habrían retirado alrededor de u$s100 millones, mientras más de 40.000 inversores sufrieron pérdidas. Javier Milei con Mauricio Novelli. Web Sin embargo, el juez consideró que la promoción presidencial, el aumento inicial de la cotización y su posterior caída no demostraban por sí solos la existencia de una estafa. Para acreditar ese delito, la investigación debía identificar un engaño concreto y establecer cómo había inducido a error a los compradores. La resolución concluyó que los hechos denunciados no encuadraban en una figura penal.