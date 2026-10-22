23 de octubre de 2026 Inicio
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¿Quién pagó la fiesta? El recital de Javier Milei en el Movistar Arena sigue bajo la lupa de la Justicia

Audios de una relacionista pública refieren a una presunta entrega de u$s70 mil al organizador del evento en el que el Presidente cantó y presentó su libro, en octubre de 2025. La empresa apuntada multiplicó sus contratos con el Estado de un año para otro.

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Javier Milei cantando en el Movistar Arena.

Javier Milei cantando en el Movistar Arena.

La Justicia investiga si la familia propietaria de la Droguería Suiza Argentina pagó el alquiler del Movistar Arena para el acto del presidente Javier Milei el pasado 6 de octubre de 2025, un evento que sirvió de presentación del libro La construcción del milagro y en el que hubo un recital de rock de La Banda Presidencial, donde el mandatario dio la nota cantando temas de Charly García y Ratones Paranoicos, entre otros.

El presidente español cuestionó a su par argentino.
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En medio de la causa judicial que investiga el pago de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se conocieron unos audios que refieren a un presunto traspaso de al menos u$s70.000 a la editorial Hojas del Sur, productora del espectáculo, lo que expone un posible esquema de corrupción con ramificaciones en la Casa Rosada.

Los detalles del financiamiento salieron a la luz tras la filtración de audios del teléfono celular de Florencia Pérez Roldán, relacionista pública de la firma farmacéutica. La empresaria vinculó de forma directa a la familia Kovalivker con un pago de u$s70.000 en efectivo a Andrés Mego, titular de la editorial y organizador del evento político y musical.

Mego mantiene lazos comerciales con la familia investigada debido a la publicación de textos de Eduardo Kovalivker, además de ser el editor de los últimos libros del propio jefe de Estado.

Investigan un posible pago de retornos de la Suizo Argentina

La sospecha sobre el financiamiento privado coincide con un aumento sustancial de la facturación estatal de la droguería contratista. Mientras en 2024 la empresa obtuvo acuerdos con el Estado por $3.900 millones, en 2025 esa cifra ascendió a $108.000 millones a pesar de las explicaciones del entonces vocero Manuel Adorni, quien definió el show como un acontecimiento privado costeado por la editorial.

Por su parte, el abogado Yamil Castro Bianchi formalizó un pedido de investigación judicial para determinar si existió el delito de dádivas por parte de los proveedores oficiales.

"Lo que yo estoy pidiendo que se investigue ahí es una trazabilidad, una dádiva, donde un empresario con vínculos muy aceitados con el Gobierno, por ser proveedor, entrega dinero, que podría ser un retorno", sostuvo Castro Bianchi en diálogo con la periodista de C5N Felicitas Bonavitta.

"Se habla de u$s100.000 en lo que respecta al alquiler del Movistar Arena y entre u$s300.000 y u$s500.000 en los que tiene que ver con iluminación y sonido. Estamos hablando de un total de medio millón de dólares, un dinero que la editorial no tenía, y que no sabemos quién lo financió", agregó el abogado.

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