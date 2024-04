Interna en el PRO: la carrera por la presidencia abre una disputa en el Congreso

El PRO protagoniza una interna a cielo abierto a partir del inminente cambio de mandato en la presidencia del partido. Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Mauricio Macri pujan por quedarse con el liderazgo y la disputa pega de lleno en el Congreso, donde el deadline propuesto por un sector de la bancada más cercana al ex jefe de Gobierno porteño empieza a llegar a su fin .

El partido, en este momento, se compone de tres partes: el ya mencionado PRO amarillo, los PRO violetas, referenciados en la ministra Patricia Bullrich y más cercanos al Gobierno, y los PRO desteñidos, bajo el ala de Mauricio Macri. Son los macristas y larretistas quienes pretenden sostener la unidad un tiempo más y hasta uno del segundo grupo manifestó a este medio que “rinde más, tácticamente hablando”.

El sector bullrichista, en tanto, dice no ser quien deslizó a los medios el plazo de tres meses y que, en tal caso, los legisladores que lo hayan dicho deberán hacerse cargo. Sin embargo, la estrecha cercanía entre el PRO violeta con La Libertad Avanza, y las constantes colaboraciones con el oficialismo en materia parlamentaria, no fueron motivo suficiente para que el resto quiera romper. Incluso un diputado de estos últimos confiesa que no habrá movimientos internos, ya que “aprendieron a convivir” y conviene más sostener los números ante la extrema fragmentación que se presenta en la Cámara Baja.

¿Cómo impacta la interna en el Congreso?

Hasta el momento, el bloque conducido por Cristian Ritondo no daría quórum en la sesión pedida por Hacemos Coalición Federal para tratar una nueva fórmula jubilatoria. Si bien aún no se reunieron los diputados para definir la postura definitiva que tomarán de cara a la sesión del miércoles próximo, por ahora todo indica que no bajarán al recinto.

Vale aclarar también que esperan alguna definición estratégica de LLA frente a la discusión sobre las medidas provisionales que impulsa el bloque de Miguel Ángel Pichetto. “No vamos a imponerle la agenda al Ejecutivo”, aclaran desde el sector bullrichista del PRO.

De esta manera, el partido enfrenta la definición de sus autoridades a nivel nacional mientras disputa su liderazgo en el intercambio mediático, en tanto buscan no reflejar sus internas en el Congreso de la Nación, aunque la unidad puede encontrar su límite. La pregunta que resta responder es cuándo.