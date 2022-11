Intento de magnicidio: la jueza Capuchetti rechazó la recusación planteada por Cristina Kirchner

"Crónica de un rechazo anunciado. La jueza consideró que todo lo que dijeron en el escrito Cristina Kirchner y su abogado José Ubeira a ella no le hace mella, con lo cual quiere seguir adelante con la investigación", explicó el periodista Darío Villarruel en El Diario .

Luego de esta determinación, la defensa de la expresidenta apelará en la Sala I de la Cámara Federal, integrada por Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, habrá que ver si es ratificada. En caso que ocurra, hay una instancia superior de apelación: la Cámara de Casación Federal.

"Esto no termina, pero es lógico que los jueces que son recusados no hacen lugar al planteo porque es ceder ante un pedido de quien la está acusando de no actuar bien en la causa", detalló el periodista de C5N especializado en cuestiones judiciales.

Los argumentos de Cristina Kirchner para recusar a Capuchetti

Entre los motivos para pedir el apartamiento de la jueza María Eugenia Capuchetti de la causa que investiga el atentado contra Cristina Kirchner, la querella enumeró: