Infidelidades, aborto y golpes: Fabiola Yañez dio más detalles del final de su relación con Alberto Fernández

En un documento al que accedió Ámbito, la ex primera dama reveló cómo vivió los últimos meses junto al expresidente. Aseguró que recibía "cachetazos diarios": "A la noche me gritaba y me daba un sopapo".