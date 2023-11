Imputaron a Juan Nápoli por violencia de género

En la misma línea, el comunicador explicó que "todo el material está en poder de la Fiscalía 10, que acaba de dar a conocer un dictamen de tres carillas sobre los hechos". A partir de ahora, la Justicia deberá determinar el delito y la conducta de Nápoli y encuadrarlo en un hecho.

"Hay una batería de pruebas que se están realizando y después, eventualmente, podrá venir el pedido de indagatoria para que en los próximos días se lo cite a declarar", remarcó Villarruel sobre los pasos que se darán en los próximos días.

Laura Vázquez sumó más detalles sobre su denuncia

LAURA VÁZQUEZ, denunciante de JUAN NÁPOLI, volvió a HABLAR con el equipo de ARGENZUELA

La abogada Laura Vázquez, que efectuó la denuncia contra el principal asesor económico del candidato de LLA, Javier Milei, ratificó la presentación judicial por violencia de género y sumó más detalles sobre la causa.

En diálogo con Argenzuela de Jorge Rial por C5N, la letrada aseguró que ahora está "más tranquila" después de la denuncia, aunque dejó en claro que sigue "con miedo, porque él se cree impune”.

"Era normal que yo asistiera a algún tipo de reuniones sociales de Juan Nápoli. Él me decía que estaba en una crisis con su pareja y por eso me presentaba como la novia, sino no lo haría", relató Vázquez.