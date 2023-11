Habló Laura Vázquez, la denunciante de Juan Nápoli, el asesor económico de Javier Milei

Durante la entrevista con Jorge Rial, Vázquez expuso que estuvo la noche de las elecciones en el búnker libertario y que en ese momento la esposa se enteró del vínculo que mantenía con Nápoli: "Me pareció que ella siempre me buscó con la mirada. En un momento, cuando Milei va a hablar, se me acerca y me roza". Luego, aclaró que se enteró que "alguien le dijo el vínculo que yo tenía con Juan".

Me dijo 'contá con hasta 15 mil dólares o preferís que alquile para Punta del Este' Me dijo 'contá con hasta 15 mil dólares o preferís que alquile para Punta del Este'

En tal sentido, Vázquez aclaró que en la noche del domingo 22 de octubre, tras el acto libertario en el Hotel Libertador: "Me mandó un mensaje él 'me cansaste putita'. Me siguió extorsionando hasta ayer, tiene un cese de hostigamiento. Se cree impune". Luego, expuso su visión sobre Nápoli por su accionar violento: "Ahora que lo veo de afuera, salí con un psicópata".

Vázquez alquilaba un departamento en Recoleta, en el edificio de enfrente al que reside Nápoli con su familia, y expuso que recibió una visita violenta del asesor económico: "La mujer entró a mi Instagram y vio los likes, y también comparó los viajes. Me culpó a mi porque tengo el Instagram público, pero que se haga cargo porque me llevó a todos lados y mucha gente de La Libertad Avanza me conoce. Milei y la hermana me conocen como novia de Juan".

Yo siempre fui súper leal, nunca lo filmé o grabé. ¡Yo jamás haría algo así! Yo siempre fui súper leal, nunca lo filmé o grabé. ¡Yo jamás haría algo así!

"Salimos desde junio hasta fines de octubre. Dijo que yo soy un gato, que es una operación. ¿Vos llevás a una persona a todos lados? Me dijo que mi celular está pinchado, que un amigo de él cayó hace poco. Si tenés a alguien de Inteligencia, investigá en algún lado", manifestó la joven egresada en Derecho de la UBA.

Vázquez, sobre los audios de Melconian: "Los filtró Juan Ignacio Nápoli"

Durante el diálogo en Argenzuela, la abogada Laura Vázquez aseguró que Juan Ignacio Nápoli filtró los audios de Carlos Melconian: "¿Ustedes saben quien lo filtró? Lo filtró Juan Ignacio Nápoli. Es un traidor, ahí tenés. ¿Yo estoy en inteligencia? Yo no manejo eso. Él lo filtró. Se que se los mandó a un periodista y él los filtró. Yo creo que Melconian sospechaba y se está enterando ahora. Yo iba a ir a Madrid y Marruecos y no fui".

"Cuando fui a Miami y nos cruzamos a Melconian, que iba a ser nombrado como ministro de Economía de Patricia Bullrich en caso de ganar la elección. Entonces, tenía que volver a Argentina porque iba a ser furor. Él me vio en el Coloquio Idea y yo me senté al lado de Melconian. Sé que trabaja para Juan, es asesor externo", detalló la joven abogada en el estudio de C5N.

Por su parte, el presidente del Banco de Valores rechazó la acusación sobre este asunto: "Yo soy muy amigo de Carlos Melconian y nunca haría la estupidez que acaba de decir, que también lo va a tener que probar. ¡Por favor! Yo soy amigo de Carlos".