Ignacio Copani: "Cristina es la única que despierta lo que necesita el peronismo: pragmatismo y capacidad"

"Estamos esperando que Cristina tome la decisión que tenga que tomar, pero no puede enojarse con quien nos hacemos los rulos ", detalló el artista, acerca de la expectativa del movimiento peronista ante la definición de la exmandataria. Además, aclaró que "despierta la esperanza, no solo por voluntarismo, sino por capacidad, habilidad y oratoria".

En la misma línea, Copani aseguró que "a mí me da esperanza porque habla en primera persona cuando dice lo que tenemos que hacer sobre una dinámica económica distinta. Puede ser que sea candidata, ella no es impermeable al clamor popular".

"Cristina es la única que despierta lo que necesita el peronismo: pragmatismo, capacitación política y sentimiento. Es la única persona viva en el espacio fantástico", destacó el músico durante la charla compañera de PPT. Luego, advirtió que "el peronismo es una expresión de deseo y le estamos pidiendo que esté con nosotros".

"Me crié en una casa peronista"

El cantautor explicó en Peronismo Para Todos (PPT) dónde y cuándo surgió el sentimiento peronista: "Me crié en una casa peronista. Mi viejo hacía dibujos del avión negro, donde iba a volver el General, y me enseñaba un trazo de geografía porque me indicaba donde estaba Madrid".

Durante la entrevista con Dady Brieva, recordó sus charlas con el papá: "Siempre me decía que Perón iba a volver para ayudarnos y salvarnos. También me contaba las hazañas de Evita. Luego, me advertía que no cuente nada de ello en la escuela porque estaba prohibido. Así que lo de la proscripción lo conocemos, hemos transitado momentos más duros que éstos".