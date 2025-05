Horacio Rodríguez Larreta, festejó el resultado logrado: "¡Volvimos!"

En tal sentido, el economista de 59 años le brindó un mensaje a la ciudadanía: "Quiero agradecerle a todos los porteños, con los cuales me reuní, los vi, caminamos la ciudad, nos juntamos en un bar. Fui anotando en mi cuadernito esta preocupación que todos vemos: la Ciudad está mal, no es lo que era".

En su bunker, acompañado por su militancia, Larreta apuntó contra el actual alcalde: "La gestión de Jorge Macri es mala, no se trabaja lo que necesita. En cada uno de los barrios me lo fueron diciendo. Me fueron reclamando por la suciedad, la mugre, el famoso olor a pis, la inseguridad, las obras cero".

Leandro Santoro: "Las urnas han hablado, se ha cerrado el ciclo del abandono"

El candidato a legislador de Es Ahora Buenos Aires, Leandro Santoro, reconoció el resultado de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, donde su fuerza quedó en el segundo puesto, y sostuvo que se terminó el ciclo del PRO en el territorio porteño.

"Las urnas han hablado y han expresado una decisión que es inapelable. En esta Ciudad de Buenos Aires que tanto amamos se ha cerrado el ciclo del abandono de un signo político que permitió durante muchos años que las demandas de los porteños queden insatisfechas", manifestó desde el búnker montado en el microestadio de Ferro.