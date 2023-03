Horacio Larreta insistirá con la propuesta de sacar un impuesto a las tarjetas de crédito

El impuesto a los sellos a las tarjetas de crédito implica el cobro de una tasa de 1,20% sobre el total de los consumos que se hacen con el plástico en la Ciudad.

“Tenemos que llevar un alivio a los ciudadanos. Me comprometí a bajar los impuestos y por eso sacaremos ya mismo el impuesto a las tarjetas. Hoy mismo enviaremos el proyecto y esperamos que los legisladores acompañen y empiece a regir para el próximo resumen”, señaló el jefe comunal.

Remarcando que “cumple con las promesas”, explicó que se reducirá “el peso muerto del Estado para que los que trabajan, las empresas, el campo, las pymes, emprendedores, comercios, y todos lo que trabajen puedan crecer”. “Siempre voy a trabajar para el beneficio de la gente”, agregó.

Larreta rechazó el pedido del juicio político contra la Corte Suprema

El candidato a presidente para las Elecciones 2023 para Juntos por el Cambio, apuntó contra el Gobierno nacional y con esta medida dejó en claro que la discusión por la coparticipación, es “entre la Ciudad y el Gobierno”.

“El Gobierno decidió ignorar el fallo de la Corte y va en contra el federalismo. Va en contra de la autonomía de la Ciudad y viola todos los principios democráticos y republicanos de división de poderes”, señaló y agregó: “Confiamos en que la Corte haga cumplir el fallo para que los fondos empiecen a llegar con normalidad como dice la ley”.

Para Larreta, el Gobierno nacional “buscan es anular un poder del Estado, controlarlo”. “No lo van a poder hacer, no van poder avanzar con el juicio político porque tenemos la cantidad de políticos necesarios como para bloquearlos y frenarlos”.

El Jefe de Gobierno aseguró que “la gente está harta de escuchar a políticos que no cumplen con sus promesas, que ignoran la responsabilidad que significa comprometerse a algo”. Y se diferenció: “Yo no, yo lo que me comprometo, lo cumplo”.

Horacio Rodríguez Larreta 07-03

Elecciones 2023: Larreta habló sobre las propuestas contra la inseguridad

Durante la conferencia de prensa, el jefe de Gobierno también hizo referencia a la problemática de grupos narco en Rosario y no dejó de lado volver a señalar sus propuestas contra la inseguridad.

Respondiéndole al ministro de Seguridad Nacional, Aníbal Fernández quien apuntó contra los sectores de la oposición que hacen “caranchismo político” con la crisis de seguridad que atraviesa la ciudad de Rosario.

“Si soy elegido a presidente me comprometo a dialogar con todos aquellos que fueron elegidos por la gente a través del voto democrático, gobernadores e intendentes. Siempre voy a elegir el camino institucional”, aseguró.

Al mismo tiempo, destacó estar convencido que “se puede luchar contra el narcotráfico”: “El delito no es cero en la Ciudad, pero viene bajando. En Rosario fui con propuestas concretas”.

En ese contexto, subrayó los planes para combatir el narcotráfico e inseguridad. Entre sus propuestas enumeró “tener un sistema penitenciario especial para los capos narcos; hacer una saturación inmediata con las fuerzas federales; y trabajar con tiempo en el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad de la provincia con tecnología, equipamiento, mapa del delito, cámaras. Un plan integral”.

“No nos podemos dar por vencido, hay que dar pelea”, precisó.