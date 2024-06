Habló Pablo de la Torre tras el escándalo de los alimentos: "Tengo la conciencia y las manos limpias"

"No me voy a dejar amedrentar por los kirchneristas infiltrados en el gobierno. Muerto antes que sucio", agregó el exfuncionario de Capital Humano.

tweet de la torre

Pablo De la Torre fue removido de su cargo este jueves por la titular de la cartera de Capital Humano luego de conocerse el acopio de 6 millones de kilos de alimentos en depósitos, en un intento por descomprimir el escándalo y en búsqueda de un chivo expiatorio.

Esa misma tarde, Pettovello reconoció a través de un comunicado que, tras una auditoría interna, su ministerio detectó la cercanía del vencimiento de buena parte de los alimentos almacenados en galpones de la localidad bonaerense de Villa Martelli y en la ciudad tucumana de Tafí Viejo, adquiridos por la gestión anterior.

Una vez conocido su despido, De la Torre se pronunció al respecto en las redes sociales donde sostuvo: "Fue un honor ser parte del Gobierno Nacional durante estos meses. Seguiré trabajando por nuestra Patria desde el lugar que me toque".

Pero el Gobierno jugó una nueva nueva carta: luego de despedirlo, denunciaron penalmente al exsecretario de Niñez y Familia ante la Justicia. Así lo aseguró el vocero presidencial Manuel Adorni en su tradicional conferencia de prensa.

"Hay una denuncia que impulsa la ministra Pettovello, porque es lo que corresponde ante una persona que, efectivamente, transmitió falta de transparencia en determinadas cuestiones”, explicó sobre la presentación judicial por la sospecha que existe por contrataciones irregulares en la Secretaría que De la Torre tenía a su cargo, donde se encontraron con un esquema de facturas apócrifas y supuestos retornos de los contratados y que fueron revelados a través de un informe exhaustivo de Argenzuela.

“Pettovello hace la denuncia ante la Oficina Anticorrupción y no nos entrometemos más en ese proceso. Pido paciencia y cuando efectivamente haya un avance se los vamos a estar comunicando. Somos respetuosos de todas las partes, de todos los involucrados, que no sólo es De la Torre", agregó el portavoz de Milei.

Embed

Cristina Kirchner cruzó a Pettovello por el escándalo de la entrega de alimentos: "Se pudre en los depósitos"

La expresidenta Cristina Kirchner criticó la decisión del gobierno de Javier Milei de retener más de cinco toneladas de alimentos que "se pudre en los depósitos" y apuntó contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, al indicar "funcionarios que no funcionan".

"Luego de mentiras y negativas públicas se descubre, en depósitos del Ministerio de Capital Humano, la existencia de casi 6 mil toneladas de alimentos sin repartir, en los que hay casi 1 millón de kg de leche en polvo, equivalentes a casi 10 millones de litros, de los cuales casi 400.000 kg vencen en el mes de julio", describió en un mensaje difundido este viernes por la tarde en sus redes sociales.

En ese sentido, alertó por las consecuencias de esta decisión: "Comedores comunitarios que, por no recibir asistencia del Ministerio de Capital Humano, tuvieron que dejar sin comida a las familias que asistían. Pibes y pibas que no tomaron un vaso de leche cuando correspondía". "Mientras tanto la comida se pudre en los depósitos", advirtió.

En relación a la labor de la ministra de Capital Humano, reiteró su frase "funcionarios que no funcionan" aunque agregó que esto ocurre "porque no saben, no entienden, no firman por miedo, no les importa, o lo que es peor… todo junto".