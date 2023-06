Guillermo Snopek: "Las PASO son buenas porque permiten participación, discusión y disensos"

En diálogo con Radio 10 , Snopek, representante por Jujuy, subrayó la relevancia de conseguir un "proyecto de partido". "La representación que tenemos es por los partidos políticos y si ellos no tienen vida institucional, son los inconvenientes que tenemos y que terminamos en alianzas y acuerdos políticos, y no en un proyecto de partido".

El funcionario elogió al ministro de Economía y destacó la victoria de Osvaldo Jaldo como gobernador electo en la provincia tucumana. "Massa hizo un esfuerzo de asumir el Ministerio de Economía. Los indicadores no son los que no gustarían pero da cierta tranquilidad a la gestión de gobierno. El triunfo contundente en Tucumán le da cierto volumen al jefe de Gabinete que estuvo hace poco, que fue Juan Manzur", aseguró.

Snopek, a su vez, criticó a la oposición debido a que, según su criterio, no cuenta con una idea clara de gobierno. "Los últimos 10 días el arco opositor viene de sufrir un golpe muy grande. Los candidatos marcaron su postura y la vocación de participar en una interna, que la semana pasada parecía dividirse. Se van yendo a los extremos, más que en una propuesta de gobierno", aseveró.

Guillermo Snopek cargó contra Gerardo Morales

En otro fragmento de la entrevista, Snopek apuntó contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. "En el triunfo de Morales hace menos de un mes, en teoría ganó con un 49%, que no es real, debido a que es un 32% del electorado. No hay un consenso", subrayó.

Luego, en esta línea remarcó que "mezcló una reforma constitucional con elecciones en poderes ejecutivos. Ahí se deslegitima la reforma que está dando en la que quiere sacar derechos a los jujeños y restringir lo que establece la Constitución. En su búsqueda de posicionamiento, degradó la calidad institucionalidad de la provincia".

En tanto, recordó la impugnación de su candidatura como gobernador de Jujuy: "Fuimos impugnados por el Tribunal Electoral que responde a él con exdiputados provinciales. No fue sólo mi candidatura, sino de otros actores en búsqueda de la tan pregonada democracia que tiene la Unión Cívica Radical, presidida por Gerardo Morales, pero que es sólo en la dialéctica y no en la realidad de nuestra provincia".

Asimismo, el senador subrayó que los docentes atraviesan un delicado momento salarial. "La marcha de las antorchas fue muy fuerte, no sólo de los docentes, sino del pueblo jujeño para decir 'acá las cosas no están como se reflejan a nivel nacional'. Los docentes están pasando por un momento muy duro. No hay paritarias ni negociación salarial. La comunidad educativa se involucró en esta angustiante situación", señaló.