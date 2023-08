Guillermo Moreno: "Unión por la Patria puede ganar si se hace peronista"

"No es tarde y en la primera semana de septiembre tienen que estar las medidas en la calle. El Gobierno dice que va a dar un bono, va a abrir paritarias hasta donde se pueda y alguna cosa más. Ahí todo el sector informal queda afuera. Eso no lo dice un peronista. Un peronista dice que si no hay alternativas para devaluar, que eso no vaya al precio de la comida", aseveró Moreno.

En tanto, en el diálogo con el conductor Juan Amorín, el exsecretario de Comercio entre opinó que se deben bajar los precios de diferentes productos, como los de la carne: "Hay que analizar las tasas de ganancia. Si aumenta el asado o la leche, estás frito. Eso pasó. La manera de recompensar es retrotraer el precio de la comida y también hay que bajar el precio de los medicamentos masivos".

Moreno, en este sentido, recordó una de sus medidas en la Secretaría. "La primera resolución de la Secretaría de Comercio que firmé yo fue retrotraer los precios de la carne de los cortes populares un 25% y con eso se ordenó el mercado porque hay una relación entre el salario y lo que se gasta en comida. En la década ganada administramos el comercio exterior para tener superávit comercial", subrayó.

Guillermo Moreno analizó las PASO

En otro fragmento de la entrevista en C5N, el exsecretario de Comercio Interior analizó las últimas PASO y el resultado de Unión por la Patria. "No sorprendió la catástrofe del oficialismo en la elección pero sí el verdugo porque en todo caso lo tenías a Juntos por el Cambio", manifestó.

También se refirió a los números de Javier Milei, quien se impuso en las PASO. "Lo de Milei es muy interesante porque en el discurso, desde la dictadura para acá, nadie habló de revolución. Milei, en un hecho revolucionario a lo Lenín, dice que la justicia social es injusta. Acá viene Milei para que pienses en que si pensas una sociedad con justicia social, sos el demonio", marcó.