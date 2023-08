Guillermo Moreno en Minuto Uno: "Los peronistas hicimos la década ganada"

"Lo único que resuelve los problemas de hispanoamérica son las doctrinas nacidas en América, como la peronista. La Argentina necesita un presidente peronista", agregó el ex secretario de Comercio del kirchnerismo.

Moreno pidió "terminar con estas historias progresistas, neoliberales". "Hay que volver a tener un gobierno peronista. Tenemos que reindustrializar la Argentina e incrementar el poder adquisitivo del salario bajando los alimentos", señaló el precandidato de Principios y Valores.

Por último, Moreno cuestionó con dureza a las nuevas generaciones de dirigentes peronistas, al señalar que "primero entregaron las estadísticas del Indec, después entregaron a los compañeros, como a Julio De Vido, y ahora entregaron las ideas, votando a Massa".

¿Quién paga la deuda?

Moreno insistió en su propuesta de que la deuda externa la pague la Sociedad Rural Argentina, aunque aclaró que se refirió "a la de Florida y Lavalle, la del predio de Palermo, no a la de Morteros", es decir, "los grandes terratenientes de la pampa húmeda".

Respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Moreno aseguró que "estuvo técnicamente mal hecho".

"¿Qué puede saber el staff del fondo de lo que pasa en la Argentina? Guzmán no estaba en condiciones de hacer un buen acuerdo. Si se cumple vamos a una hiper recesión. Si no se cumple, a una hiper inflación. Obviamente hay que renegociar el acuerdo", sostuvo.

¿A quién votaría Moreno en un eventual balotaje entre UxP y JxP?

Moreno participó de Candidatos en Minuto Uno, un ciclo ideado para que los televidentes de C5N puedan conocer las propuestas de primera mano. Al ser consultado si apoyaría a Unión por la Patria en un balotaje contra Juntos por el Cambio, lo negó rotundamente.

"Un gobierno que aumenta el precio de la comida no es peronista. Todo aquel candidato que tenga propuestas antipopulares, Principios y Valores no lo va a votar. Este gobierno no es peronista, está hambreando al pueblo como lo hambreó Macri. Por lo tanto, no puede ser peronista", advirtió.