Guillermo Francos se reunió con el embajador de Estados Unidos: Ley Ómnibus y relación bilateral

"También dialogamos sobre temas de interés común, como políticas migratorias, educativas y medioambientales", detalló el titular de la cartera del Interior y agregó: "En especial, sobre la posibilidad de acceder a financiamiento para el desarrollo de energías renovables y otros sectores en los que nuestro país tiene una gran potencialidad".

Por otra parte, durante el cónclave que mantuvieron Francos y Stanley se enfocaron en otras cuestiones, que involucran a la población con menos recursos: "Las problemáticas educativas y evaluamos posibilidades de cooperación para el desarrollo de políticas sociales destinadas a los sectores más vulnerables".

Reapareció Mauricio Macri con críticas al cine argentino

Macri El expresidente apuntó contra la industria cinematográfica.

El expresidente Mauricio Macri reaparición en la escena pública luego de varias semanas de silencio y se pronunció en contra del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) el organismo público a cargo del fomento y regulación de la actividad cinematográfica en todo el territorio de Argentina.

"Esto no es promover el cine argentino. Esto no es serio", escribió el exmandatario en su cuenta de X (exTwitter) en una publicación que está acompañada por el enlace de una nota de La Nación titulada "Los números del Incaa: gasta más en burocracia que en hacer películas; los estrenos que no vendieron ni diez entradas".