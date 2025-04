Guillermo Francos le marcó la cancha a Santiago Caputo y le recriminó a Patricia Bullrich la visita a la Fontana di Trevi

El funcionario aseguró que el viaje a Roma por el funeral del papa Francisco "no era para hacer recorrido" y relativizó los dichos del Presidente sobre su asesor. "El jefe de Gabinete soy yo, él no tiene firma ejecutiva", sostuvo.

Consultado por la frase, Francos negó que Milei haya implicado que Caputo tiene más poder que él dentro del Gabinete. "Yo no creo que haya sido esa la intención del Presidente. Creo que lo dijo de esa manera como ha hablado siempre del Triángulo de Hierro, que son expresiones que desde mi punto de vista no agregan nada", sostuvo.

"El Presidente se maneja como a él le parece. Tiene su asesor a quien consultará, supongo yo, muchos de los temas. Pero finalmente el jefe de Gabinete soy yo, y soy el que me hago responsable de los actos que yo firmo", afirmó Francos este lunes a Radio Splendid.

"Caputo es un asesor y no tiene firma ejecutiva, no resuelve temas", remarcó. "Por ahí el Presidente confía en él para que vea todos los temas de gobierno y le dirá: '¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves lo otro?'. A mí nunca me ha cuestionado ninguno de los temas que le he sugerido, así que no es una expresión que me moleste para nada", concluyó.

karina milei guillermo francos santiago caputo Para Francos, las referencias al Triángulo de Hierro "son expresiones que no agregan nada".

Respecto al viaje a Roma que hicieron Milei y parte del Gabinete para asistir al funeral del papa Francisco, explicó que en el avión presidencial viajaron el mandatario, "cinco o seis ministros en total, ninguno con su esposa", y "un equipo que siempre acompaña al Presidente cada vez que viaja al exterior".

"Volvimos todos juntos menos la ministra Bullrich, que tenía que seguir viaje a Londres para una reunión vinculada a su ministerio. Por eso creo que se adhirió a último momento a la visita a Roma", señaló. También se mostró sorprendido por la foto de la funcionaria en la Fontana di Trevi ya que, según contó, "no sabía que había estado".

"La verdad es que nosotros estuvimos en Roma muy pocas horas. Después de la ceremonia del funeral de Francisco, que debe haber terminado cerca de las 12 del mediodía, nos fuimos al hotel. Yo almorcé en el hotel y me quedé en el hotel hasta que salimos. Ni salí a caminar por la calle. Tampoco había mucho tiempo para hacerlo", indicó.

"No sabía que la ministra había ido hasta la Fontana di Trevi. Igual es un lugar que siempre es lindo visitar en Roma, es una ciudad espectacular, pero este no era un viaje para hacer recorrido porque era muy cortito. Ella se quedó cuando nosotros volvimos porque tenía vuelo al día siguiente", concluyó.