C5N en Roma: "Patricia Bullrich no se sintió aludida por las críticas del Papa".

Mirtha Legrand recordó una anécdota con el Papa: "Nunca me lo hubiera imaginado"

En la charla se refirieron a polémicas que se vieron con la delegación argentina: "El presidente Milei no llegó como otros presidentes, algo que si él hubiera querido habría podido estar en la capilla ardiente el día viernes cuando cerró sus puertas", indicó el periodista de C5N.

Respeto a la nutrida comitiva que acompañó al Presidente, el argentino residente en Europa contó su experiencia: "Me encontré a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la zona aledaña a la Fontana di Trevi. Estaba recorriendo con una asesora".

"La pude encontrar de casualidad; me presenté, le hice algunas preguntas. Me sorprendió verla ahí porque es una zona muy concurrida", explicó el comunicador.

Entonces señaló que le consultó a Bullrich acerca de "la discusión que se generó en torno a la comitiva que se acercó a Roma, se habló mucho del número que iba a conformarla".

Sorprendido, indicó cuál fue la respuesta de la ministra: "Me comentó que decidieron tomar la línea austera del papa Francisco y que, como eso también es algo afín al Gobierno, entonces vinieron pocos". De esta manera, Bullrich explicó que para la gestión libertaria el número de acompañantes que tuvo el jefe de Estado fue reducido.

Sin embargo, el equipo completo que viajó estuvo compuesto por la hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, las ministras de Capital Humano, Sandra Pettovello, y de Seguridad, Patricia Bullrich, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Gerardo Werthein, y el vocero presidencial y candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza (LLA), Manuel Adorni. Además, de custodios y asesores de cada funcionario.

Sobre las manifestaciones del Papa sobre que el Gobierno argentino gastaba dinero en gas pimienta para reprimir jubilados que pedían un magro aumento de su jubilación, Carrizo afirmó que la ministra se desentendió de la referencia papal.

"Ante esa consulta, fue evasiva, aludió a que había muchos planes sociales", citó Carrizo respecto a la contestación de la ministra. "No se sintió aludida, no lo sintió como algo personal, no opinó mucho al respecto", aseguró.

Por último, el conductor de Minuto Uno se mostró conmovido por la jornada: "Ha sido una emoción inmensa estar en la despedida de un amigo que en estos últimos años me dio la posibilidad de entablar con él una relación de respeto fraternal, de afecto compartido desde la fe".