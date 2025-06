Guillermo Francos, sobre la detención de Cristina Kirchner: "Una cosa es el arresto domiciliario y otra que habiliten condiciones fuera de lugar"

En diálogo con Radio Mitre indicó que el Gobierno acompañará todas las decisiones. También destacó la labor de la Justicia y consideró que es importante que “funcione de manera totalmente independiente”.

Además, desmintió un posible trato con Cristina de cara a las elecciones en provincia de Buenos Aires: “Demuestra que no hubo ningún pacto de impunidad en el que estuviera el Gobierno Nacional porque fue una decisión de la Justicia y finalmente la expresidenta va a terminar presa por decisión de la Justicia y muchos dijeron que nosotros teníamos un acuerdo para competir y eso es una demostración de que no era así”.

Agregó que la detención a Cristina no da una buena imagen al mundo, pero que esto pasa en muchos países. Asimismo, se refirió a la forma de cumplir la condena y consideró que la prisión domiciliaria está dentro de la ley, no solo porque es mayor de 70 años, sino también porque “ha sido una presidenta de la nación durante ocho años, una vicepresidenta de la nación durante cuatro, ha sido diputada, senadora, etc, hay una serie de elementos que seguramente la Justicia tiene en cuenta”.

Cristina Kirchner

Fue entones que puso en debate las formas: “Un tema es que le den arresto domiciliario y otra cosa es que le permitan condiciones que, desde mi punto de vista, está fuera de lugar. Yo leía hoy en los diarios que por ahí le daban condiciones que le permitían comunicarse, que le permitían hacer manifestaciones, salir al balcón, todo este tipo de cosas que sabemos que pueden generar una molestia en el barrio… eso genera a los vecinos que podría considerarse innecesaria. Eso le corresponde a la Justicia, pero el Gobierno va a cumplir todas las medidas de seguridad que corresponden”.

En referencia a las elecciones, manifestó que “sea quien fuese (quien se presente enfrente), el gobierno que lidera esta posición piensa que la libertad es el camino para salir de la situación de postración en la que se encuentra la Argentina. Quien está enfrente no es un problema, nosotros mostraremos que, con tantos años de populismo en Argentina pasó y cómo en un año y medio hemos sacado a Argentina de esa situación”.

Y concluyó: Algunos decían que era más fácil competir contra Cristina y que teníamos un pacto, se dijo en distintos momentos que teníamos un acuerdo para competir ahí y se demostró que esto no pasó. A quien tengamos enfrente lo vamos a confrontar con nuestra verdad y es que solamente con la libertad se construye una nación que crezca”.