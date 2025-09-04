Guillermo Francos insistió con la teoría de la "conspiración" y que "pretenden voltear al Gobierno" El jefe de Gabinete le respondió a las diputadas Marcela Pagano y Lourdes Arrieta, quienes habían apuntado contra el Gobierno por la filtración de los audios de Karina Milei. "No tengo nada que ver con los servicios de inteligencia", explicó. Por







"No tengo ningún problema con la secretaria general de la Presidencia", afirmó Francos. X (@GAFrancosOk)

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, insistió este jueves con la teoría de “conspiración” y la idea que desde la oposición “pretenden voltear al Gobierno”. Lo hizo al responderle a las diputadas Marcela Pagano y Lourdes Arrieta, quienes lo habían acusado de ser presuntamente la persona que grabó los audios difundidos de Karina Milei. "No tengo nada que ver con los servicios de inteligencia", explicó.

“Eso forma parte de la conspiración, claramente. Yo escuché a la señora Pagano hacer esos comentarios en varios círculos, incluso me han llegado a mí personas a las que ella le había dicho esto, que el Gobierno estaba terminado. Son golpistas. Institucionalmente lo que pretenden es voltear al Gobierno de Milei, pero sin elementos”, arremetió en un primer momento el jefe de Gabinete.

Previo a ello, había calificado a Pagano como “una comentarista televisiva sin demasiado renombre” y a Arrieta de “ignota” diputada que "fue conocida como la de los patitos en la cabeza" y "electa por los votos del Presidente en la provincia de Mendoza, donde no la conocía nadie".

Guillermo Francos Congreso Cámara de Diputados 27 agosto 2025 Guillermo Francos apuntó contra Pagano por los cuestionamientos lanzados en Diputados al presentar el informe de gestión. Mariano Fuchila "Yo creo que tendría que preguntarle más a la compañera de su bloque (Marcela Pagano) para ver como vino toda esta operación de armar la historieta de grabaciones truchas y de cuestionamientos, armado de bloques, como viene toda esta operación mediática para justo en el momento que se trataba la Ley de Discapacidad y previo a las elecciones legislativas", agregó Francos en una entrevista por radio La Red.

En el mismo sentido aclaró: "No tengo absolutamente ningún problema con ninguna de las personas que se mencionan. No tengo ningún problema con la Secretaria General de la Presidencia, jamás lo he tenido de manera que la conozco hace muchísimos años junto con Javier Milei".