4 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Guillermo Francos insistió con la teoría de la "conspiración" y que "pretenden voltear al Gobierno"

El jefe de Gabinete le respondió a las diputadas Marcela Pagano y Lourdes Arrieta, quienes habían apuntado contra el Gobierno por la filtración de los audios de Karina Milei. "No tengo nada que ver con los servicios de inteligencia", explicó.

Por
No tengo ningún problema con la secretaria general de la Presidencia

"No tengo ningún problema con la secretaria general de la Presidencia", afirmó Francos.   

X (@GAFrancosOk)

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, insistió este jueves con la teoría de “conspiración” y la idea que desde la oposición “pretenden voltear al Gobierno”. Lo hizo al responderle a las diputadas Marcela Pagano y Lourdes Arrieta, quienes lo habían acusado de ser presuntamente la persona que grabó los audios difundidos de Karina Milei. "No tengo nada que ver con los servicios de inteligencia", explicó.

El trabajo de Zentrix Consultora revela que Fuerza Patria ganaría por casi 4 puntos los comicios legislativos. 
Te puede interesar:

Última encuesta antes de las elecciones legislativas en la Provincia: triunfa Fuerza Patria en distritos clave

“Eso forma parte de la conspiración, claramente. Yo escuché a la señora Pagano hacer esos comentarios en varios círculos, incluso me han llegado a mí personas a las que ella le había dicho esto, que el Gobierno estaba terminado. Son golpistas. Institucionalmente lo que pretenden es voltear al Gobierno de Milei, pero sin elementos”, arremetió en un primer momento el jefe de Gabinete.

Previo a ello, había calificado a Pagano como “una comentarista televisiva sin demasiado renombre” y a Arrieta de “ignota” diputada que "fue conocida como la de los patitos en la cabeza" y "electa por los votos del Presidente en la provincia de Mendoza, donde no la conocía nadie".

Guillermo Francos Congreso Cámara de Diputados 27 agosto 2025
Guillermo Francos apuntó contra Pagano por los cuestionamientos lanzados en Diputados al presentar el informe de gestión.

Guillermo Francos apuntó contra Pagano por los cuestionamientos lanzados en Diputados al presentar el informe de gestión.

"Yo creo que tendría que preguntarle más a la compañera de su bloque (Marcela Pagano) para ver como vino toda esta operación de armar la historieta de grabaciones truchas y de cuestionamientos, armado de bloques, como viene toda esta operación mediática para justo en el momento que se trataba la Ley de Discapacidad y previo a las elecciones legislativas", agregó Francos en una entrevista por radio La Red.

En el mismo sentido aclaró: "No tengo absolutamente ningún problema con ninguna de las personas que se mencionan. No tengo ningún problema con la Secretaria General de la Presidencia, jamás lo he tenido de manera que la conozco hace muchísimos años junto con Javier Milei".

Sobre el final, recordó que "el Gobierno ya hizo una denuncia que estará supongo avanzando y ahí se empezarán hacer todas las investigaciones que correspondan. Solo estoy sacando conclusiones de los eventos que pasan con personajes que integraron la LLA”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei fue el principal orador en Moreno.
play

Críticas, insultos y acusaciones falsas contra el kirchnerismo: lo que dejó el discurso de Javier Milei en Moreno

play

Acto de La Libertad Avanza en Moreno: piedrazos, botellazos y un periodista herido

play

Vecinos de Moreno repudiaron el acto de Milei en el distrito: "Es una provocación, nos estamos cagando de hambre"

play

Acto de Milei en Moreno: la Provincia desmintió al Gobierno y aseguró que quintuplicó el pedido en seguridad

play

Cómo es el amplio operativo de seguridad de la provincia de Buenos Aires para el acto de Milei en Trujui

En medio del escándalo, Milei posó junto al Gabinete.

Milei encabezó la primera reunión de Gabinete tras la filtración de los audios

Rating Cero

El recoocido actor, protagonista de Tarzán llegó a Netflix en otro personaje muy distinto.
play

Esta película sobre un príncipe vikingo protagonizada por Alexander Skarsgård es furor en Netflix: de cuál se trata

El intérprete de Rocky en la versión teatral pasó por el Movistar Arena para ver a la banda y recibió un homenaje especial.

Nico Vázquez sorprendió en el show de Erreway: la dedicatoria especial de Benjamín Rojas

Gimena Accardi rompió el silencio.

Gimena Accardi rompió el silencio y habló sobre su supuesto romance con un hombre de 20 años

El actor de Friends falleció el 28 de octubre de 2023, a los 54 años.

La "Reina de la ketamina" se declaró culpable de venderle la dosis fatal a Matthew Perry

Erreway tocó en un Movistar Arena colmado.

El emotivo renacer de Erreway: clásicos inolvidables, madurez en escena y un show que superó las expectativas

Millie Bobby Brown y un nuevo look descontracturado.

Millie Bobby Brown compartió su look descontracturado: corpiño animal print y jean tiro bajo

últimas noticias

Se conoció la grilla del Cosquín 2026.

Se conoció la grilla del festival Cosquín Rock 2026

Hace 6 minutos
play
El recoocido actor, protagonista de Tarzán llegó a Netflix en otro personaje muy distinto.

Esta película sobre un príncipe vikingo protagonizada por Alexander Skarsgård es furor en Netflix: de cuál se trata

Hace 13 minutos
¿Cuáles son las predicciones de Niño Prodigio para todos los signos hasta el 7 de septiembre?.

Cuáles son las predicciones de Niño Prodigio para todos los signos hasta el domingo 7 de septiembre en 2025

Hace 17 minutos
Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro.

Se activa el 5 de septiembre: cuál es el descuento que tiene Cuenta DNI para todos los viernes del mes

Hace 19 minutos
Su popularidad en ascenso da una muestra de un cambio en las preferencias hacia prendas y accesorios más saludables.

Cómodas y a la moda: así son las zapatillas barefoot que se establecen como la tendencia del momento

Hace 22 minutos