Germán Martínez consideró "muy grave" la acusación de Javier Milei contra los legisladores

Un fiscal tiene que actuar de oficio y exigir urgentes explicaciones. Si no, impulsaremos una denuncia", añadió y se despidió con que "no vale todo".

Su reacción viene a colación a las declaraciones que el Presidente brindó en una entrevista a LN +, donde sugirió que hay legisladores “que buscan coimas” para aprobar determinadas leyes en el Congreso.

“A esos que les gusta tanto la discusión y discutir la coma y todo eso es porque están buscando coimas. Cuidado. Este DNU apunta contra los corruptos. Hay mucho vivillo y delincuente dando vuelta”, sostuvo anoche el mandatario.

Javier Milei, duro contra el Congreso: "Hay legisladores que buscan coimas"

El presidente Javier Milei aseguró este martes que "los legisladores buscan coimas" por lo cual demoran algunos proyectos de ley en Argentina, en referencia a quienes criticaron el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado la semana pasada y luego de haber llamado a sesiones extraordinarias para su tratamiento.

En una entrevista televisiva en LN+, apuntó contra "aquellos que me cuestionan las formas", en referencia a los sectores políticos que realizaron críticas al paquete de medidas económicas y agregó que "evidentemente no tienen conciencia de la gravedad de la situación".

Recurriendo nuevamente a la cita de una frase de Arturo Frondizi, el Presidente afirmó que cuando un proyecto "entra en la maquinaria del Congreso, eso le pone tanta lentitud que lo estropea todo". Entonces sostuvo que "parte de esa lentitud que le ponen los legisladores es porque buscan coimas", aunque aclaró que "son algunos, no todos".

"A esos que les gusta tanto la discusión y todo eso y discutir la coma y todo eso, es porque están buscando coimas", insistió e indicó que su megadecreto "apunta contra los corruptos".

"Una de la cosas que buscan es entrar en esa dinámica para vender su voto", reiteró Milei al apuntar contra algunos integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado: "No les gusta y no pueden decir abiertamente que no les gusta. O quieren agarrar algún negocio negociando alguna ley".