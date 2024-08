Gabriel Katopodis: "Hoy hay que confrontar con Milei y el año que viene empezar a reconstruir el peronismo"

Por otro lado, destacó la figura del gobernador, Axel Kicillof, como uno de los principales referentes del espacio, con construcción de un modelo de gestión diametralmente opuesto al de Milei. “Axel es definitivamente un emergente muy claro desde donde tenemos que empezar a articular una alternativa a nivel país”, remarcó.

Periodista: ¿Qué momento está atravesando el peronismo?

Gabriel Katopodis: Se está moviendo. Es un peronismo que está buscando, que hoy tiene que ser oposición pero al mismo tiempo tiene que ir construyendo alternativas.

P: ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene el peronismo en este escenario?

GK: El peronismo es en nombre de sus valores, de los humildes, de la clase trabajadora, pero también de imaginar las soluciones que necesita la Argentina hacia adelante. En una Argentina tan desigual, el peronismo tiene motivos pero también tiene que tener respuestas, tiene que ser una solución para las preocupaciones cotidianas de la gente.

P: ¿Hoy se está logrando eso?

GK: Lo tenemos que lograr, el peronismo es alternativa, pero claramente hoy definitivamente nos toca un rol de oposición que es para lo que nos votaron. Poder confrontar con Milei, mostrar una Argentina con pantalla partida, pero al mismo tiempo ir contando todos los días que sabemos qué hacer con la Argentina, que sabemos a dónde ir, qué hacer con este momento de cara a un mundo que cambió y mucho.

P: ¿Cómo ves hoy el vínculo de la sociedad con la política y de la política con la sociedad?

GK: Es un momento para pensar, para tratar de entender qué expresó la gente en el voto a Milei. Nunca tanta gente y tantos critican a las instituciones, pero al mismo tiempo tanta gente y tantos piden por esas instituciones. Es un momento donde por supuesto que desde la política tenemos que ver cómo conectar. Es clave escuchar, entender cómo hoy hay impotencia, hay angustia, hay desilusión, algo de todo se va transformando en bronca y cómo el peronismo puede tener la capacidad de conducir políticamente esa angustia y esa bronca. Es una tarea política transformar esa angustia y ese enojo en una respuesta política.

P: ¿Por qué se perdió la escucha?

GK: Porque tenemos que poder decir cosas, la política en general tiene que poder entrar en las conversaciones públicas, en las conversaciones cotidianas y para eso tiene que ser algo interesante y para eso tiene que ser vinculante con las preocupaciones que puede tener ese vecino o esa ciudadano de a pie. ¿En qué están esas conversaciones cotidianas? ¿Qué escuchamos en el mostrador de un negocio o en la puerta de la escuela? Que no alcanza la plata, no llego a fin de mes, ya no sé por dónde ajustar, no sé si esta Argentina definitivamente va a tener solución o no va a tener solución, pero fundamentalmente su vida personal, preocupación, angustia. Tenemos que ver desde la política siempre cómo conectar, cómo interpelar, cómo vincularnos con esas preocupaciones y poder representarlos.

P: ¿Las internas o las diferencias que aparecen dentro del peronismo dañan esa misión?

GK: Distraen, seguro. Si un chofer de colectivo que maneja el bondi todos los días nos ve discutiendo de nuestros problemas y no preocupados por sus preocupaciones, por sus intereses, claramente ahí hay algo de desconexión. Lo digo con toda claridad: la cuota de internismo toda cumplida, toda agotada en los cuatro años anteriores. La sociedad y el militante no nos van a esperar a que nosotros seamos capaces de sentarnos en una mesa con el otro o que tal se pueda sentar a conversar y ponerse de acuerdo con el otro que piensa diferente. Van a seguir buscando su representación y siempre van a poner la esperanza en algún lado. Si el peronismo es atractivo y es capaz y generamos las condiciones para, podemos tener chances seguro para que nos acompañen, pero sino, lo ha demostrado la sociedad, al vacío nunca, vota siempre en función de una esperanza.

P: ¿Qué es lo que más te preocupa del gobierno de Milei?

GK: Hay una decisión de Milei muy clara desde el primer día que es ahogar a la Provincia, no solo golpear a buena parte de los trabajadores, de los comerciantes, de los clubes de barrios, sino también golpear a aquellos que defienden a esos clubes de barrio y a esos trabajadores y en ese caso es claramente al gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ya nos jodió con la obra pública, ya no sacó el Fondo de Seguridad, ya recortó muchísimas partidas presupuestarias y ahora nos quiere joder también con por ejemplo, la instalación de una planta de gas, de una inversión muy importante que, punto por punto, no queda duda de que Bahía Blanca es el lugar más adecuado comparado con otros donde hay que empezar de cero. Definitivamente lo que hay es una mirada de Milei de cómo busca doblegar y golpear a la provincia.

P: ¿Por qué hace eso?

GK: Porque Axel es la alternativa natural. Porque Axel y la provincia de Buenos Aires es el lugar desde donde se reconstruye el peronismo a nivel nacional, porque Axel es definitivamente un emergente muy claro desde donde tenemos que empezar a articular una alternativa a nivel país y porque Axel es provincia de Buenos Aires, es la provincia de Buenos Aires.

P: En su momento Axel habló de la necesidad de escribir nuevas canciones. ¿Qué opinión tenés sobre eso y cómo influye para dejar de lado la interna?

GK: El principal desafío es cómo podemos hablarle a un mundo y a una sociedad que cambió y cambió en estos siete meses. Es la sociedad la que trae novedades. Es el ciudadano de a pie el que te dice las relaciones de trabajo como las teníamos concebidas ya no van más, cómo imagino el destino para mi y para mi familia ya no es como por ahí estaba pensado hace 20 años por nuestros viejos. Me parece que si la sociedad trae esa novedad, el peronismo tiene que poder actualizarse, tiene que poder dar cuenta de que hay que construir un peronismo para esta época y para esta etapa que es definitivamente entender que hay un mundo que ha cambiado, entender que hay que incorporar las cuestiones de inteligencia artificial, entender que hay toda una cuestión de geopolítica y nuevo ordenamiento mundial que nos nos obliga a reflexionar, a recalibrar y a pensar que tendremos que construir el peronismo siguiente con mucha imaginación.

P: ¿Y cómo se pone en práctica eso?

GK: Tengo una idea clara de que el peronismo tiene que ser parte de algo más grande, tengo una idea clara de que tenemos que pensar un peronismo para el país y no un país para el peronismo, tengo claro que tenemos que pensar cómo se agranda el peronismo, cómo el peronismo es parte de una trama, de un frente, de una construcción mucho más amplia. En eso tengo dos pistas: afirmarnos en la intuición de la gente, acompañar, alentar el sentido común de la gente, y al mismo tiempo acumular poder en la sociedad, cómo construimos vínculos y mejor organización y mejor construcción con los industriales que quieren la defensa de la industria nacional, con los estudiantes que quieren la defensa de la educación pública. Cómo vamos construyendo esa trama en la que el peronismo tiene un rol fundamental, pero tiene que ser un eslabón, una pieza que articule mucho de todo eso que está muy fragmentado hoy.

P: El año que viene es un año electoral, ¿es momento de hablar del 2025?

GK: Hoy es momento de oponernos a Milei, hoy es momento de confrontar y marcar que no es por acá por donde la Argentina tiene salida, lo dice la vivencia personal de cada uno de nosotros, de cualquier empresario pyme, de cualquier comerciante, de cualquier laburante, pero además lo dice la vivencia colectiva como sociedad y como país. Sí es cierto que el año que viene es un punto de inflexión muy importante porque las elecciones son provinciales, menos en la provincia de Buenos Aires, y entonces la elección del año que viene va a ser un punto desde donde nosotros tenemos que empezar la reconstrucción del peronismo como alternativa y de un proyecto de país.

P: En un momento de crueldad y de incertidumbre, ¿qué te genera esperanza o desde dónde buscas generar esperanza?

GK: En cualquier debate, en cualquier discusión, en cualquier sobremesa hay una conciencia de que la Argentina merece otra cosa, hay como un autoestima de saber que ya lo hicimos, que ya lo pudimos lograr, pero al mismo tiempo de saber que somos una gran nación, de entender que tenemos condiciones en nuestro país, muy diferentes a las de otros países. Acá la correlación de fuerza, la disputa de la distribución del ingreso no está saldada y esa es una buena noticia, esa tensión sigue vigente, está presente y es un aspiracional. Es cierto que el aspiracional peronista a veces aparece un poco cuestionado o puesto en duda, pero definitivamente hay un aspiracional de la sociedad de saber y de sentir que tenemos un destino de una gran nación.

P: Al formar parte de la gestión provincial, ¿qué ves en el gobernador Kicillof?

GK: Un tipo que entendió, de la mano de Néstor y de Cristina, el rol del peronismo, el registro histórico de la originalidad del peronismo, esa secuencia. Después que tiene una una especial dedicación por la gestión, que ama esta provincia y que tiene una vocación enorme y que le duele lo que le está pasando a la Argentina y que quiere transformar ese dolor, esa preocupación en una propuesta cargada de responsabilidad. Si hay una palabra que le cabe a Axel es responsabilidad. Por lo que tiene que hacer todos los días para cuidar a la provincia, pero fundamentalmente responsabilidad por el desafío que tenemos para adelante.