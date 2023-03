Fuerte repudio del Gobierno a las declaraciones de Sturzenegger sobre el plan para expropiar C5N

La portavoz presidencial Gabriela Cerruti, en conferencia de prensa y dos días después del repudio de la vicepresidenta Cristina Kirchner durante un acto en el Senado, señaló que Sturzenegger "puso en palabra todo lo que todos ya sabíamos, el gobierno de Macri tuvo una voluntad persecutoria, no solamente contra dirigentes políticos y propietarios de medios, en este caso intentó cerrar C5N a partir de perseguir judicialmente a sus dueños y llegar a encarcelarlos".

Además, sostuvo que "nunca se vio algo similar en democracia" y que "todavía no terminamos de escandalizarnos del silencio que hay respecto a eso".

Al mismo tiempo planteó: "Yo quisiera saber qué pasaría si un gobierno de otro signo político hace un causa judicial y decide meter preso a algún dueño de medio de comunicación mas cercano a ellos". La vocera luego apuntó contra las reacciones de ADEPA y otras organizaciones que salen en defensa del periodismo.

Que dijo Sturzenegger sobre C5N

A través de una columna de opinión firmada en el semanario Perfil, Federico Sturzenegger se refirió por primera vez a la intención de expropiar C5N durante el gobierno de Mauricio Macri. Los abogados del Grupo Indalo pidieron citar como testigo al expresidente del Banco Central, en el marco de la causa que investiga la persecución contra la empresa y el intento de quitarles el canal.

El plan de persecución comenzó como una sugerencia en una cena que se hizo en la casa de Roberto Dromi. “Recuerdo que el primer ítem en su lista fue ‘expropiar C5N’; el segundo, “intervenir los hoteles de Cristina”, reveló el exfuncionario macrista. Sin embargo, el gobierno de Macri llevó adelante un embate contra las empresas del holding pero también contra sus accionistas, quienes incluso estuvieron presos por una causa amañada por la AFIP macrista.

La vicepresidenta también se había referido a esta publicación durante la distinción que recibieron Estela Carlotto junto a distintos miembros de organismos de DD.HH esta semana en el Senado. “Me sorprendió que no fue algo que se le escapó. Lo escribió, lo pensó y luego lo publicó. No le movió a nadie el amperímetro, no hubo denuncia de ningún periodista de investigación de esos que estamos acostumbrados a escuchar”, señaló.

Eduardo Valdés propuso que el Congreso rechace los dichos de Sturzenegger sobre C5N

El diputado nacional Eduardo Valdés presentó un proyecto de resolución en la cámara baja para "expresar preocupación y rechazo absoluto" por los conceptos expresados por el expresidente del BCRA, Federico Sturzenegger, quien confesó que existió la idea de expropiar C5N para "licuar los recursos y el poder de quienes podían oponerse a un gobierno de Mauricio Macri o Juntos por el Cambio”.

Esas afirmaciones aparecieron en una nota de opinión firmada por Sturzenegger, publicada el domingo 5 de marzo de 2023 en el portal del diario Perfil.

El proyecto de Valdés hace referencia a la columna de opinión titulada "¿Es posible cerrar la grieta?", donde Sturzenegger relata que en el año 2015, previo a las elecciones presidenciales, compartió una cena con Roberto Dromi, ex funcionario menemista y estratega del proceso de privatizaciones estatales durante los años 90. Entre las recomendaciones de Dromi sobre lo que debía hacer la nueva administración la principal era expropiar C5N e intervenir los hoteles de Cristina Kirchner.

Valdés señala en los fundamentos de su proyecto que "al leer el conjunto de la nota puede apreciarse nítidamente que el autor comenzó tomando relativa distancia de la idea, sin hacerla propia, pero inmediatamente pasó a enumerar ejemplos que sirvieran de apoyo para justificar su aplicación, tanto en el pasado como, peor aún, en un futuro".