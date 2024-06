Fuerte reclamo del gobernador de Salta a Milei por la obra pública y los subsidios a las tarifas

Peronismo en modo "wait and see": liderazgos, imagen negativa de Milei y los contactos entre Cristina y Massa

A través de su cuenta de TikTok, el mandatario provincial difundió un video con una serie de pedidos y reclamos al Gobierno nacional: "El Norte no es una carga para el centro del país. El Norte es la solución y la gran oportunidad para sacar al país adelante, pero necesitamos obras de infraestructura. Esas obras que se negaron o se postergaron durante tantos años y están a la vista. Cualquiera que recorre el país se da cuenta que a partir de Santiago del Estero hasta Jujuy no tenemos rutas. No tenemos obras de infraestructura. Nos faltan gasoductos, acueductos, etc", enumeró el salteño, en medio de la decisión oficial de paralizar la obra pública por tiempo indeterminado.