Foro Llao Llao: para Gerardo Morales, Javier Milei "es un loco suelto"

"Traidores y arrastrados. Esto son los políticos casta argentos. Se colgaron de Macri durante 20 años para robar cargos y ahora lo escupen", había escrito Milei en su cuenta de Twitter, en referencia a las críticas de Elisa Carrió y de otras partes del radicalismo contra Macri tras la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de implementar elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires.

"Es un desquiciado y le haría muy mal al país. Dios quiera que eso no pase", expresó Morales sobre Milei. "Es un desquiciado y le haría muy mal al país. Dios quiera que eso no pase", expresó Morales sobre Milei.

Además, se refirió a los dichos del expresidente sobre "semi dinamitar" todo y pidió "no replicar lo del 2015 al 2019". "Hay que ser transgresor en las reformas, pero dinamitar todo no. Suena bien, pero después está la realidad. No queremos repetir lo que nos pasó, hay una experiencia", analizó.

"Nosotros pensamos que nos va a llevar un año posiblemente unificar el tipo de cambio. Los primeros tres meses luego de las medidas que tenemos que tomar, que hay que tomar medidas de inmediato respecto al orden fiscal, podemos achicar bastante la brecha cambiaria e ir saliendo del cepo lo más pronto posible", agregó.

"Me parece que no es ni todo shock ni todo gradualismo. Hay medidas que hay que hacerlas por shock, rápido, y en otras trabajar durante el primer año de gobierno", aseguró. Y anticipó: "Vamos a vender más crudo, vamos a vender más gas, vamos a exportar fuerte litio, que en 2025 vamos a estar en u$s12.000 millones. Eso es lo que viene para Argentina".

Arde la interna del PRO: Vidal pidió "bajar todas las candidaturas y volver a empezar" en Juntos por el Cambio

La exgobernadora bonaerense y precandidata presidencial por Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, analizó el panorama electoral dentro de la coalición opositora y lanzó que se debe "bajar todas las candidaturas y volver a empezar".

Su pedido tiene lugar en medio de las tensiones entre halcones y palomas y la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de realizar elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires, que profundizó la interna con el expresidente Mauricio Macri y la exministra Patricia Bullrich, entre otros referentes opositores.

maría eugenia vidal Télam

En diálogo con Radio Rivadavia, Vidal afirmó que la oposición debe retroceder con las candidaturas y esclarecer las normas. "El PRO tiene que bajar todas las candidaturas a todos los cargos y volver a empezar. Establecer cuál es la mejor oferta que se tiene que hacer a los argentinos, en la Provincia, la ciudad, en el país. Y sobre todo mostrar su programa de gobierno y mostrar las reglas con las que va a competir", enfatizó la diputada.