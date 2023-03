Fernando Iglesias se comportó como un barrabrava y en Duro de Domar no se lo perdonaron

"Este tipo es un violento, promueve los discursos de odio, no tiene argumento, es un mentiroso y para mí tiene que haber un límite para la falta de respeto. Cuando sos un diputado de la Nación o un senador tenés un lugar que no podés hacer cualquier pelotudez. Tiene que guardar determinado decoro, no podés gritar como si estuvieses en la cancha", consideró Carla Czudnowsky.