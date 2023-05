Fernán Quirós: "La diferencia es una cuestión de estilos y cómo llevarlo adelante"

Durante la entrevista con Juan Amorín en Conflicto de Intereses, Quirós no se mostró molesto por los dichos de Cristian Ritondo, quien aseguró que el jefe de Gobierno de la Ciudad será Jorge Macri: "Respeto a los que opinan que tienen otra valoración positiva de otro candidato. Lo más importante para mí es lo que piensa la sociedad, que es lo que les estamos preguntando ahora".

El precandidato en CABA instó a la sociedad a que responda las encuestas que se realizan a través de llamadas telefónicas, de manera presencial y por internet, ya que será el método para decidir quién será el representante del PRO en las PASO: "Lo importante es que todo el mundo opine. En siete u ocho días que quedan, vamos a decidir quién de los dos es el candidato (...) Decididamente es encontrar el candidato que cala más profundo en la sociedad".

"Un perfil humanista, cercano, empático, profesional y responsable"

Al ser consultado sobre la propuesta para gestionar la Ciudad de Buenos Aires, Quirós se enfocó en las características que le puede brindar a la ciudadanía: "Lo que le propongo a la sociedad es un liderazgo que acompaña hace ocho años al Gobierno de la Ciudad, que es valorado por la mayoría de la sociedad. Le agrego un perfil humanista, cercano, empático, profesional y responsable que la gente lo vio en la pandemia. En el momento más difícil, administrando y gestionando un gobierno".