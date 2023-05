Nito Artaza: "La precandidatura de Jorge Macri no está conforme a derecho"

El precandidato de Cambio Popular, Nito Artaza, explicó que realizó una presentación en el Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires para impugnar la precandidatura de Jorge Macri, ya que "no puede comprobar que, cinco años antes de la elección, tuvo domicilio permanente en la Ciudad".

"Hemos presentado en el Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires una acción declarativa de certeza acerca de la precandidatura de Jorge Macri porque entendemos que no está conforme a derecho . ¡No tenemos que naturalizar esta cuestión! Tenemos la firme convicción de que podemos ser la alternancia al PRO y ganarle la elección", aseguró el dirigente político en Minuto Uno .

En la misma línea, Artaza expuso los motivos por los cuales el primo del expresidente no puede ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires: "El artículo 97 de la Constitución de la Ciudad es muy clara: no es natural de la Ciudad y además no puede comprobar que, cinco años antes de la elección, tuvo domicilio permanente".

Por otra parte, el exsenador por Corrientes entre 2009 y 2015 apuntó hacia algunos procedimientos administrativos que realizó Jorge Macri: "Es intendente de Vicente López con goce de licencia, pero hizo actos administrativos hace muy poco como intendente. ¡No se pude dejar pasar!". Por ello, aclaró que "tenemos la convicción de presentarlo en la Justicia y nos hemos reservado también para la Corte Suprema. Queremos evitar la incertidumbre que ocurrió en otras provincias".