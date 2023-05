Facundo Manes: "Milei es un remedio vencido"

Gustavo Sylvestre: "Como la oposición no tiene asegurados los triunfos en las provincias, la Corte actúa"

"La gente está pidiendo algo nuevo, dentro de la política. No las cosas antisistema que escuchamos. Hay mucha preocupación y miedo por este fenómeno antisistema. Ofrecen un tratamiento para la Argentina con un remedio vencido", aseguró manes, en diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno .

"En la Argentina ya probamos la intolerancia y nos fue muy mal. No queremos nunca más volver a eso. Probamos la dolarización en forma de convertibilidad y en el 2001 explotó el país. Milei es un remedio vencido", reiteró el neurocientífico.

Manes advirtió que "si se llega al poder con odio, se gobierna con odio", y afirmó que "la libertad que ellos proponen es lo opuesto a lo que dicen".

"La libertad se hace derribando muros, no construyéndolos. Se hace colectivamente, no ignorando al otro y acusándolo siempre. Ningún país moderno y desarrollado quemó el Banco Central", remarcó.

Manes lamentó las luchas internas que se están dando en Juntos por el Cambio y reclamó que el radicalismo vuelva a ser protagonista.

"Argentina es como un titanic que se hunde y cada uno tira para su lado. Yo no veo un sentido de nación, un sentido patriótico. Volver a una epopeya colectiva requiere consenso, y eso el radicalismo lo puede hacer. Sería un error para el radicalismo ser otra vez furgón de cola del PRO", advirtió.

"Me sentaría a hablar con Cristina"

Al ser consultado sobre si estaría dispuesto a sentarse a dialogar con la vicepresidenta y líder del Frente de Todos, Cristina Kirchner, el diputado radical no lo dudó. "Por supuesto que me sentaría a hablar con Cristina, yo me siento con todos", aseguró Manes.

Luego reconoció que leyó Sinceramente, el libro publicado en 2019 por la entonces expresidenta, y coincidió en algunos conceptos, como la necesidad de construir consensos en la política. "La Argentina, sin un contrato social, no sale", concluyó Manes.