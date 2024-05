Fabián de Sousa, tras el fallo de la Corte Suprema: "Tenemos la tranquilidad absoluta que se va a demostrar nuestra inocencia"

El accionista del Grupo Indalo aseguró que siempre estuvo a derecho y que esta noticia no los deja “en un lugar complicado”. Además, descartó que exista una persecución política en su contra.

De Sousa aseguró que tanto él como su socio siempre estuvieron a derecho y que esta noticia no los deja “en un lugar complicado”.

“Hoy técnicamente seguimos absueltos, tenemos una sentencia de absolución de 2021, lo que no tenemos es el doble conforme, que era la resolución de Casación. Vamos a dar todas las respuestas oportunas para que tengan las herramientas, pruebas y elementos suficientes”, aseguró.

Luego agregó que "tenemos la tranquilidad absoluta que el resultado final va a terminar demostrando nuestra absoluta inocencia. Es una etapa más del proceso, tenemos confianza plena en que no a afectar nuestros negocios y que nada pondrá en riesgo los puestos de trabajo".

En una sentencia conocida este martes, el máximo tribunal hizo lugar "parcialmente" a un recurso de queja del Procurador General interino Eduardo Casal y dejó sin efecto la confirmación de las absoluciones que los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña consideraron el 23 de octubre de 2023.

La Corte sostuvo que los argumentos de la fiscalía fueron analizados de forma fragmentada y que no recibieron respuesta los agravios planteados en su apelación. El expediente regresará ahora a la Sala I de Casación para un nuevo pronunciamiento.

De Sousa explicó además que el fallo “está ajustado a derecho y la Corte responde a la duda de la Procuración de si se dio una respuesta completa o no. Atravesamos un proceso con interferencias de distintos poderes del Estado, pero hoy no veo que haya esa interferencia".

“La Corte tiene la necesidad de validar la presentación del recurso extraordinario para, con todos los elementos de prueba, tener mayores elementos”, agregó.

Por otro lado, descartó que se trate de una persecución política en su contra y que esta situación no afecta nuestro giro ordinario de negocios. “Queremos que tanto empleados como nuestros proveedores se queden tranquilos”.

"No hay ninguna persecución contra nosotros, existió durante un periodo, pero no están dadas las condiciones ni la voluntad política. Todos hemos aprendido, hoy ante un fallo adverso estamos dando la cara y planteando nuestra posición ante la sociedad. En aquel momento creímos que no había que explicarla a la sociedad, el aprendizaje hace que hoy estemos acá”, se explayó.

Fabián De Souza en Radio 10: "Es falso que se revirtió la absolución"

Por la mañana, durante una entrevista en Radio 10, De Sousa se refirió al fallo y afirmó que "es falso que se revirtió la absolución" dispuesta por la Cámara de Casación. Además, remarcó que "hablar de que se anuló el sobreseimiento es una falsedad jurídica".

"Lo que le dicen al juez de Casación es que no se ha contestado de manera eficiente los agravios que presentó el Ministerio Público Fiscal, por lo que vuelve para que se haga una nueva sentencia", explicó el empresario. Y aclaró: "Nosotros seguimos absueltos".