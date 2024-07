Evita y los vendepatria

El 20 de julio, la CGT se hizo eco de lo que venía ocurriendo y organizó una misa en el Obelisco. La concurrencia, estimada en un millón de personas, se congregó bajo una llovizna fría en torno a un gran altar dispuesto para la ocasión

Perón recordaba: "Un día antes de morir me mandó llamar porque quería hablar a solas conmigo. Me senté sobre la cama y ella hizo un esfuerzo por incorporarse. Su respiración era apenas un susurro: 'No tengo mucho por vivir –dijo balbuceante–. Te agradezco lo que has hecho por mí. Te pido una cosa más –las palabras quedaban muertas sobre sus labios blancos y delgados; su frente estaba brillante de transpiración; volvió a hablar en tono más bajo, su voz era ahora un susurro–: …no abandones nunca a los pobres. Son los únicos que saben ser fieles'.

El velorio tuvo lugar en el primer piso en el Ministerio de Trabajo y Previsión, actualmente la Legislatura porteña. Era allí donde diariamente Eva había trabajado desde 1947..El domingo 27, a las 11 de una mañana lluviosa, se habilitó la capilla ardiente en el Hall de Honor, en el primer piso, donde las ofrendas florales se contaban por centenares. Al lado, en el Salón Dorado, permanecía su marido. El gobierno había dispuesto las medidas de duelo oficial, que se extendería por treinta días.

Eva Perón, Evita Un 26 de julio, hace 72 años, falleció María Eva Duarte de Perón. Redes Sociales

Evita dio una batalla tenaz contra su enfermedad. Incluso se vio obligada a renunciar a su candidatura a la fórmula presidencial . El 22 de agosto de 1951 se realiza la Asamblea Popular en la avenida 9 de Julio, que se constituyó en Cabildo Abierto del Justicialismo, Eva renunció ante el pueblo a la candidatura a la vicepresidencia de la Nación.

En aquel día pronuncia un discurso histórico: “Mi general: son vuestras gloriosas vanguardias descamisadas las que están presentes hoy, como lo estuvieron ayer y estarán siempre, dispuestas a dar la vida por Perón (...) Ellos saben bien que antes de la llegada del general Perón vivían en la esclavitud y por sobre todas las cosas, habían perdido las esperanzas en un futuro mejor. Saben que fue el general Perón quien los dignificó social, moral y espiritualmente. Saben también que la oligarquía, que los mediocres, que los vendepatria todavía no están derrotados, y que desde sus guaridas atentan contra el pueblo y contra la nacionalidad"

A diferencia de lo que muchas veces la derecha plantea para tergiversar las cosas, los vendepatria no son quienes no apoyan a gobiernos peronistas sino que son los que no toleran un pueblo de pie y son “capaces de entregar la patria por cuatro monedas”

Este punto es fundamental porque las élites en nuestro país han tenido por lo general, como condición, ser depredadoras. Es decir, son incapaces de pensar un proyecto de país a largo plazo que incluya a todos los vectores sociales. Por el contrario opera una lógica de sacar rentabilidad a corto plazo sin importar las consecuencias y hacer negocios rápidos.

La oligarquía no tolera ningún proyecto que apueste a la industria nacional, el desarrollo económico y el ascenso social. Ese es uno de los motivos por el cual su antiperonismo ha sido tan fuerte a lo largo del tiempo

Eva Perón supo despertar un fanatismo desenfrenado entre los humildes, que llegaba en ocasiones a la devoción más profunda. Quizá en la misma proporción, pero en sentido inverso, Evita fue el blanco de las peores reacciones de una buena parte de la sociedad argentina. No sólo de las clases dominantes, de los vituperados “oligarcas”. También de amplios sectores medios e incluso de intelectuales de izquierda y progresistas.

Los derechos políticos de las mujeres, la creación del Partido Peronista Femenino, la fundación de ayuda social, los estrechos vínculos con los sindicatos y una intransigente defensa de Perón frente a “oligarcas”, “cipayos” y el “imperialismo”, marcaron los más de seis años que la tuvieron en la primera escena nacional.

¿Por qué esta joven mujer se había ganado el odio de un importante sector de la sociedad? Hace unos años, Eduardo Galeano ensayó una respuesta: “La odiaban los bien comidos: por pobre, por mujer, por insolente. Ella los desafiaba hablando y los ofendía viviendo. Nacida para sirvienta (…) Evita se había salido de su lugar”.