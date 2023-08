Esteban Bullrich desmintió su apoyo a Patricia Bullrich en las PASO

"Me he cuidado mucho en expresar mi apoyo a un candidato en particular siendo mi único deseo que, sea cual fuere el resultado, el 14 de agosto estemos todos juntos trabajando para el proyecto que originó Juntos por el Cambio de sacar a la Argentina de nuestra situación en la que se encuentra", agregó.

Esteban Bullrich lamentó que se "haya tratado de manipular su opinión de esa manera" pero desligó de toda responsabilidad a la exministra de Seguridad a quien "conoce muy bien".

"Se que tanto ella como Horacio, de quien soy amigo hace casi 40 años, quien gane las paso va a saber liderarnos hacia el sueño de una Argentina libre próspera y soberana y yo estaré trabajando con ellos aportando mi granito de arena para que ese desarrollo sea en paz", completó el exministro en el video.