Espert: "Juntos por el Cambio no se le va a dar vuelta a Milei por no elegir a Ritondo para presidir Diputados"

En tal sentido, reconoció que le hubiese gustado que Ritondo sea el titular de la Cámara Baja. "Lo que sí he dicho es que en una elección tan particular que aquella minoría que en la Cámara de Diputados le pudiera garantizar un fluido tramite de sus proyectos fuera la que presidiera la cámara. Por eso yo prefería que la Cámara la presidiera Juntos por el Cambio y en particular Cristian Ritondo", admitió.

No obstante, descartó que "porque no haya salido así Juntos por el Cambio se le vaya a dar vuelta a Milei, de ninguna manera". En este marco, profundizó: "En mi caso particular, no. Y no creo que Juntos por el Cambio haga lo mismo. La idea es ayudarlo al presidente para que encamine la cosa. Juntos por el Cambio tiene muy claro que la gente la está pasando muy mal y hay que pensar en los cambios que Argentina debería haber empezado hace tiempo".

Espert también sostuvo que el líder de La Libertad Avanza tendrá todo su respaldo en el Congreso y "seguramente con el de gran parte de Juntos por el Cambio".

Javier Milei Martín Menem Javier Milei y Martín Menem. Redes sociales

Quién es Martín Menem, el elegido de Milei para presidir la Cámara de Diputados

Martín Menem, de 48 años, es abogado, actual diputado provincial y dueño la empresa Gentech, dedicada la producción de suplementos deportivos y barras proteicas que le provee productos a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Su vínculo con el presidente electo comenzó entre los años 2018 y 2019, luego de contactarse con distintos economistas libertarios para recibir consejos sobre sus emprendimientos privados. Inclusive se ganó el afecto y cariño de Javier tras haber logrado un encuentro entre líder libertario y el expresidente a mediados de 2019.

“Fuimos a las 7 de la tarde y eran las 10.30 de la noche y Menem nos decía que nos quedáramos”, reveló en una entrevista con Revista Noticias el candidato que compitió como candidato a gobernador de La Rioja en las últimos comicios.

En aquella reunión, Menem, que ya tenía 89 años, lo motivó a Milei a que continuara con su campaña de cara a las elecciones nacionales. “No aflojes, vos podés ser presidente. Y vas a ser mejor que yo: sos mi heredero”, le expresó.

En el año 2021, fue el único dirigente que compitió en las elecciones legislativas bajo la inscripción de La Libertad Avanza, aunque para legislador provincial, banca a la cual accedió con el 9% de los votos.