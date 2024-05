Escala la tensión con España: el Gobierno le pide a Pedro Sánchez la renuncia del ministro que criticó a Milei

“A mí me parece indignante. Yo escuché esa especie de stand up que hizo este señor y me parece un irresponsable. Es una falta de respeto de semejante magnitud, de un integrante del gabinete del presidente Sánchez", sostuvo en declaraciones radiales Francos este sábado.

Pero además, le envió un mensaje directo a Sánchez: "No quiero meterme en el Gobierno español, pero yo si fuera presidente le pediría la renuncia”.

La crítica al gobierno socialista español ocurre días antes de que Milei viaje a Madrid para asistir a la convención anual del ultraderechista partido Vox, donde se reunirá con el referente de ese espacio, Santiago Abascal, con quien tiene muy buena relación. De hecho, Abascal estuvo presente en la asunción del libertario el 10 de diciembre.

Guillermo Francos

Qué dijo Óscar Puente sobre Javier Milei

El ministro de Transportes español, Óscar Puente, sugirió que Javier Milei "ingirió sustancias" durante una de sus presentaciones públicas y se sorprendió al saber que ganó las elecciones presidenciales en Argentina. "Es imposible que gane", sostuvo.

Durante una mesa redonda sobre comunicación y redes sociales en Salamanca, el funcionario del gobierno de Pedro Sánchez sostuvo: "Hay gente muy mala que, siendo ella misma, ha llegado a lo más alto" y luego agregó a quiénes se refería. "Milei, por ejemplo, Trump...".

Acto seguido, mencionó: "No sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego, si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho". "Yo he visto a Milei, en una tele, y según le estaba oyendo, ¿os acordáis? Lo de... Cuando salió no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello de, aquello que dijo, pocos días antes de... Yo dije: 'Es imposible que gane las elecciones'", relató sobre una presentación del libertario que llamó su atención.

Embed “Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto…”, Oscar Puente, autorretrato. Óleo sobre lienzo. pic.twitter.com/LfsBB1SCyd — María Jamardo (@MariaJamardoC) May 3, 2024

El Gobierno criticó al presidente de España: "Tiene problemas más importantes de los que ocuparse"

El Gobierno emitió este viernes un duro comunicado contra el presidente de España, Pedro Sánchez, en la víspera del viaje de Javier Milei a ese país y luego de que el ministro de Transportes español, Óscar Puente, señalara que el mandatario argentino "ingiere sustancias".

A través de la cuenta Oficina del Presidente se difundió un mensaje por el que se "repudia las calumnias e injurias formuladas por el Ministro de Transporte y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, contra Javier Milei".

"El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse", añadió el comunicado para luego apuntar directamente contra el mandatario español "como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia".

Comunicado Oficina del Presidente

Una referente de la izquierda española calificó a Milei como "fascista"

La exministra de Igualdad de España y candidata a eurodiputada, Irene Montero, realizó un llamado a "actuar" ante los ataques como el que sufrió el presidente Pedro Sánchez por parte del Gobierno argentino, ya que "sino los que son como Milei en España mandan aunque no gobiernen".

"A los fascistas como Milei se les para con más derechos", señaló la secretaria política de Podemos, partido de la izquierda de España, al tiempo que envió un mensaje al gobierno de ese país.

"De hecho, ese golpismo judicial y mediático, esos reaccionarios han estado a punto de tumbar un presidente del Gobierno. Así que a ver si ya de una vez se dan cuenta de que hay que actuar, de que la respuesta no puede ser, que se queda el presidente y se queda todo como está", indicó.

Por otra parte, Montero redobló la apuesta y recurrió este sábado a las redes sociales y compartió un fragmento de la entrevista que el periodista Alejandro Bercovich le realizó hace algunos días para La ley de la selva en C5N junto a la sentencia: "Milei no es un Presidente, es un gerente de los multimillonarios".