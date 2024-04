Escala la crisis en LLA: Marcela Pagano desmintió a Martín Menem por la conformación de comisiones en Diputados

Pagano apuntó contra Martín Menem en su cuenta de X tras no ser designada como presidente de la Comisión de Juicio Político.

"Quiero aclarar que jamás en ninguna reunión de bloque se votó la conformación de una comisión, ni quienes iban a ser sus miembros ni autoridades de las mismas. Hay actas sobre cada una de esas reuniones que demuestran los contenidos de las mismas. La conformación de las comisiones hasta hoy armadas siempre las informó el Secretario parlamentario del bloque. Vinimos a plantear nuevas formas de hacer política de cara a la sociedad", sostuvo Pagano en X.

Acerca de los dichos de @MenemMartin en LN+. Quiero aclarar que jamás en ninguna reunión de bloque se votó la conformación de una comisión, ni quienes iban a ser sus miembros ni autoridades de las mismas. Hay actas sobre cada una de esas reuniones que demuestran los contenidos de… pic.twitter.com/MS5UFe9qGF — Marcela Pagano (@Marcelampagano) April 12, 2024

El posteo estuvo acompañado por el fragmento de un video donde se lo ve al presidente de la Cámara de Diputados refiriéndose a la conformación de las 46 comisiones permanentes del artículo 61. "Dentro de esa delegación que recibo, yo tengo la obligación de encontrar los consensos. Marcela Pagano no tenía consenso para ir a Juicio Político dentro del bloque nuestro", señaló Martín Menem.

La diputada salió a desmentir esas palabras y aseguró que "vamos a trabajar siempre por los consensos necesarios para cumplir con el mandato que nos otorgó a la gente como representantes del presidente en el Congreso".

Oscar Zago, tras la ruptura del bloque de LLA en Diputados: "Que empiecen a leer los reglamentos mejor"

El exjefe de la bancada oficialista Oscar Zago apuntó contra los miembros de su espacio luego de la fallida designación de Marcela Pagano al frente de la Comisión de Juicio Político. Aseguró que cumple órdenes y con "lo que indica el reglamento del Congreso de la Nación”.

Acerca de como sucedieron los hecho que terminó en la ruptura de LLA en la Cámara Baja, Zago manifestó que siempre estuvo a reglamento y era lo que le indicaba el Javier Milei. "Yo consulté con el Presidente la designación de Juicio Político y me dijeron que sí. ¿Se entiende? Ahora me encantaría que le pregunten los que dicen que no corresponde. Yo tengo órdenes, las cumplo”, argumentó el diputado en una entrevista con Juan Amorín en el programa La Mañana por C5N.

“A las 16:30 Benegas Lynch asumió en Finanzas, a mi me dijeron eso. No hubo ninguna queja ni nada. Si tienen algún problema con la diputada Pagano no es el problema del presidente de bloque que hasta este momento era yo”, insistió Zago.