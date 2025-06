"Es una estafa": piden explicaciones a Patricia Bullrich por la entrega de viviendas del Procrear a miembros de las fuerzas federales

Daniel García, defensor del Pueblo de Avellaneda, afirmó a C5N que ya presentaron los oficios a las secretarías correspondientes donde exigen explicaciones ante la intempestiva medida, y en caso de no recibir respuesta al agotar todas las instancias administrativas, volverán a reunirse para evaluar los pasos a seguir.

OFICIO 1.jpg Los oficios presentados por la Defensoría del Pueblo.

“Nosotros lo que recomendamos fue agotar la acción administrativa. Esto es fundamental en cualquier procedimiento judicial donde se tenga que hacer una cautelar que está dentro de lo que es una acción colectiva. Se le envió oficio al Ministerio de Seguridad, al Banco Hipotecario y al Ministerio de Economía, porque ahora son ellos los que se hacen cargo del tema de las viviendas”, afirmó García.

Para la Defensoría del Pueblo de Avellaneda, el anuncio de Bullrich se enmarca en "una estafa" y "un abuso de poder en un Estado democrático, porque bueno, fue el elegido democráticamente, pero es violento y policial”. En el mismo sentido aclararon: “Si bien no estamos en desacuerdo con que las fuerzas federales tengan su vivienda, pero que las hagan por otro lado".

Es importante aclarar que todos las familias contaban con una preadjudicación y cumplian con todos los requisitos, presentaron la documentación solicitada en un primer momento, salieron sorteados en el Plan Procrear e incluso algunos ya poseían la tarjeta del débito otorgada por la entidad bancaria.

OFICIO 3.jpg

Ante la consulta de si no descartan presentar un amparo colectivo, Daniel García, remarcó la importancia de primero agotar las instancias administrativas: "No quiero decir todavía que no a esto, porque es un Gobierno impredecible y también autoritario, pero bueno luego sí, podría ser que venga un amparo colectivo. Pero dentro del mismo, la medida cautelar, que es la que indica el derecho a no innovar”.

“En el caso que no tengamos respuestas nos juntaremos y nos pondremos de acuerdo en la acción a llevar a cabo”, agregó sobre el tema.

Sobre el final, analizó: “Lo que yo pienso que hoy en día hubo un acuerdo político para darle esas viviendas a las Fuerzas Federales. No veo nada transparente en la entrega de estas 160 casas”.

OFICIO 2.jpg

El anuncio de Patricia Bullrich sobre la reasignación de viviendas

“El Ministerio de Economía nos cedió viviendas del plan Procrear y las destinamos a quienes nos protegen todos los días: nuestras Fuerzas. Entregamos 160 casas en Avellaneda. Van directo a ellos, sin intermediarios, sin amigos de la política. Es el inicio de un plan federal que recupera 329 viviendas en todo el país”, publicó la ministra de Seguridad en su cuenta de X.