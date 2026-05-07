En plena crisis del Gobierno, la insólita foto íntima que publicó Lilia Lemoine durante la entrevista de Javier Milei

La diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine volvió a quedar en el centro de la polémica luego de publicar una foto erótica en su cuenta de X en medio de uno de los momentos políticos más delicados para el Gobierno de Javier Milei. La publicación apareció el miércoles por la noche, pocas horas después de que se profundizara la crisis interna por las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La tensión escaló luego de que la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, reclamara públicamente que el funcionario dé explicaciones y presente una nueva declaración jurada para justificar su patrimonio.
Ante esa situación, Milei interrumpió su gira por Estados Unidos para brindar una entrevista telefónica en la que ratificó la continuidad de Adorni dentro del Gobierno y buscó bajar la tensión política generada por la investigación judicial.
Fue en ese contexto que Lemoine publicó una imagen manteniendo relaciones sexuales con una expareja y denunció que intentaban perjudicarla con la difusión de fotografías privadas. “Intentan humillarme subiendo una foto de la cuarentena que me saqué con un ex en 2020 diciendo que es de Only Fans... Nunca tuve OnlyFans. Y la foto debe estar en mi Facebook... Es más, la debe haber pasado él para que la publiquen y figurar”, escribió la legisladora.
La diputada, que además preside la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, una de las áreas más sensibles e importantes del Congreso, recibió fuertes críticas y cuestionamientos en redes sociales por el contenido de la publicación y el momento elegido para realizarla.
Entre los comentarios que circularon en redes, hubo usuarios que interpretaron que la exposición pública buscó correr el eje de la discusión política y mediática en medio de uno de los peores escenarios para el oficialismo desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.