En Pinamar, Juntos por el Cambio retuvo el municipio por menos de 100 votos

El porcentaje de participación fue del 67,98% un porcentual bastante menor con respecto al promedio de los comicios generales. De los 34.995 ciudadanos de Pinamar para votar, asistieron 23.590.

En la continuidad de los resultados, el candidato de La Libertad Avanza, Alejandro Raúl Oliveros, quedó en tercera posición.

Contundente victoria de Axel Kicillof en Buenos Aires

Con una ventaja de 20 puntos sobre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, Kicillof advirtió que "fue un voto por lo conseguido y por lo que nos falta", y reconoció que "hay problemas, pero se resuelven con más Estado".

"Los problemas se afrontan con más solidaridad y no con egoísmo. Pensando en el otro, tendiéndole la mano al que lo necesita. Siempre fuimos un pueblo solidario, y la provincia sigue creyendo en más Estado, más solidaridad y más patria", aseguró el gobernador.

En ese sentido, Kicillof advirtió que "la dignidad no es un negocio, los derechos no dependen de la ganancia, la libertad solo se alcanza cuando hay igualdad de oportunidades, la vida no es un mercado y la patria no se vende", en una clara alusión a las propuestas formuladas desde la oposición.