En medio de las negociaciones, desde Aerolíneas Argentinas remarcaron que "el Estado tiene una responsabilidad y no la puede eludir"

"Aerolíneas Argentina es una sociedad anónima cuyo accionista principal es el Estado nacional. Hasta que el gobierno encuentre sus herramientas, porque no dijo públicamente que es lo que está buscando, el Estado tiene una responsabilidad sobre la aerolínea de bandera de los argentinos y no la puede eludir. Tiene la responsabilidad de gestionarla, como así también de garantizar el funcionamiento para todos los argentinos", subrayó en diálogo con Radio 10.

A la misma vez, Juno puntualizó: "Hay una intención de desviar la atención pública y discutir otra cosa y plantear si los trabajadores de aerolíneas son esto, son lo otro y atacarlos directamente cuando los trabajadores están yendo todos los días a laburar para que los aviones estén en el aire, entonces es difícil una negociación en este clima por eso".

Sobre esa cuestión, el gremialista acusó al Gobierno de desviar el verdadero foco de la protesta y profundizó: "La cuestión es poder llegar a un acuerdo para recomponer los sueldos de nuestros compañeros, después todo lo otro es un poco parafernalia, pero está sobre la mesa en estas negociaciones está el tema de la privatización".

"No podemos permitir que quiera focalizarse la viabilidad o no de la aerolínea de bandera de Argentina, en si los trabajadores tienen o no tienen una recomposición salarial que les corresponde: eso es lo que tenemos que hacer, que no nos hagan perder el foco y que no nos saquen del eje con tonteras cuando lo que está de fondo es el futuro de la aerolínea y el futuro de la industria aerocomercial Argentina", cerró.

"Hay algunas cuestiones que el Gobierno ha hecho mediáticamente público que generan incomodidad al respecto de condiciones que en el tiempo hemos tenido los trabajadores de aerolíneas desde hace añares, como el famoso tema de los pasajes y cuestiones de ese tipo. Lo que estamos abriendo nosotros la discusión con la compañía es la posibilidad de ver qué es exactamente porque mucho lo que se dice para los medios y otro que es la realidad cuál sería exactamente el problema y la cuestión que hay que discutir y evaluar variantes para esas cuestiones", intentó desmitificar Juno, a la vez que aclaró que estos son beneficios que rigen para los trabajadores aeronáuticos en todas partes del mundo.

El Gobierno anunció que denunció a Intercargo y APA

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que la administración de La Libertad Avanza denunció a Intercargo y a la Asociación del Personal Aeronáutico por las medidas de fuerza que afectaron a los vuelos de Aeroparque durante la semana pasada.

En una publicación en sus redes sociales, Bullrich apuntó contra las medidas de fuerza. "Se terminan las extorsiones: denunciamos a Intercargo y a APA. Presentamos una denuncia penal contra la Asociación del Personal Aeronáutico y contra Intercargo por secuestrar a más de 2000 personas, incluyendo niños y mujeres embarazadas, dentro de aviones en Aeroparque y Ezeiza", enfatizó.

"Los retuvieron por más de dos horas, afectando su salud en condiciones de encierro y sin ventilación adecuada. Esta extorsión y privación ilegítima de la libertad no quedará impune. El que las hace, las paga", agregó en esta línea.