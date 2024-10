Emiliano Yacobitti le respondió a Mauricio Macri por su mensaje contra la UBA: "Su actitud es lamentable"

"La actitud de Macri es lamentable porque creo que lo que la sociedad está esperando es que tengamos un debate maduro y honesto sobre cómo funciona la educación pública en la Argentina, cuáles son los lugares donde funciona bien y defenderlos y profundizarlos y, en donde no funciona bien, sobre todo la escuela primaria y secundaria, qué puede hacer el Estado para mejorarla", planteó Yacobitti en diálogo con Radio 10.

"Creemos que la educación pública es una herramienta de transformación social y es esencial para tener una libertad plena en una sociedad como la nuestra, que tiene un índice de pobreza altísimo, con lo cual si no nos enfocamos en tener una educación pública de calidad, lo que vamos a hacer es que esos chicos, que tienen la mala fortuna de nacer en un hogar con pocas posibilidades, se tengan que resignar a eso", añadió.

emiliano yacobitti uba

El vicerrector destacó que "la Universidad de Buenos Aires, en particular, aunque a Macri no le guste, es una muestra de excelencia: lo dicen los rankings, los profesionales que se gradúan, la inversión por alumno que tiene la universidad respecto a otras". "Son cosas que están claras y que obviamente el que tiene que buscar una excusa para no votar a favor de la Ley de Financiamiento Universitario porque prefiere entrar en un proceso de negociación con el Gobierno", apuntó.

"El domingo el rector de la UBA sacó una nota que se publicó en las redes donde queda claro que el expresidente Macri sabe cómo funcionan los órganos de control, sabe que las universidades públicas están auditadas por la Auditoría General de la Nación (AGN), que sus autoridades los decide la Cámara de Diputados, sabe que ninguna universidad rechazó ninguna auditoría, que algunas incluso tienen auditorías internas por cuerpos colegiados", remarcó Yacobitti.

"Durante su gobierno trabajó en muchísimas oportunidades con la universidad pública, con la UBA en particular, nunca la objetó cuando la designaban como perito judicial en casos donde a él se lo involucraba. Si alguien desconfía de la transparencia de una institución lo primero que tendría que haber hecho era impugnarla. En el Senado recurrieron a la UBA para hacer auditorías mientras Gabriela Michetti era la vicepresidenta", recordó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/1842928466368344228&partner=&hide_thread=false En el debate televisivo sobre la universidad, quedó claro que la UBA enfrenta una crisis de transparencia; desde 2015 no ha presentado ni una sola factura.



Lo cierto es que acá no se está discutiendo la autonomía universitaria. Tampoco se está cuestionando el acceso a la… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 6, 2024

El directivo universitario sostuvo que "hoy buscan justificar por qué va a votar de una manera; puede votar como quiera, pero lo que no puede hacer es pretender ensuciar al otro, menos a una institución tan importante como la UBA, que está dentro del 1% de las mejores del mundo, para pretender pagar menos costos".

"Espero que los diputados ratifiquen la ley, creo que la movilización que hubo no solamente en la Ciudad de Buenos Aires sino en cada rincón del país va a tener mucha influencia en los diputados de cada lugar y por eso soy optimista", concluyó.

La UBA le respondió a Mauricio Macri por las auditorias y le pidió al expresidente que "no falte a la verdad"

La Universidad de Buenos Aires (UBA) le respondió al expresidente Mauricio Macri quien en las últimas horas apuntó contra el manejo de fondos de las universidades, pidió auditorias y “poner fin al uso político de los recursos”

Ante esas declaraciones, la UBA publicó a través de las redes sociales un comunicado en el que aclaró la situación de los fondos de las universidades y las auditorias.

"Las Universidades Nacionales son auditadas dentro del marco normativo vigente por la Auditoría General de la Nación, que audita a todo el Estado Nacional y no solo a las universidades", comienza el comunicado de la UBA.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/UBAonline/status/1843033642446262403&partner=&hide_thread=false ACLARACIÓN SOBRE LA TRANSPARENCIA Y LAS AUDITORÍAS A LAS UNIVERSIDADES NACIONALES



Frente a las afirmaciones falaces de Mauricio Macri, la UBA se ve en la obligación de volver a aclarar. — UBAonline (@UBAonline) October 6, 2024

"En el caso particular de la UBA, la última auditoria que la AGN realizó, finalizó en el año 2023, tal cual se desprende de la propia página web del organismo. Además, en las universidades existen auditorias internas cuyos responsables son elegidos por cuerpos colegiados" se agrega en el texto.

La UBA también informó que el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, recibe mensualmente una rendición de ingresos y gastos.

Además señaló que dos veces por año, la Universidad le remite al Ministerio de Economía (Contaduría General de la Nación) sus estados contables y cuadros de cierre, con la totalidad de los recursos y erogaciones del periodo.

"Queremos una universidad pública a la altura de la formación e investigación que nuestra sociedad necesita y expresidentes que estén a la altura de lo que el debate público necesita: que no falten a la verdad, que no desconozcan lo que administraron", se completa en el comunicado.