Emergencia salarial en la UBA: "Están haciendo vivir bajo la línea de pobreza a la gente con más capacitación"

"Vale la pena destacar que cuando uno habla de docentes se refiere a los profes que dan clase, a los investigadores, a los médicos que trabajan en los hospitales de las universidades, a los residentes", remarcó Yacobitti en diálogo con Radio 10.

"Un no docente cuando entra a trabajar cobra $500 mil. Un docente con dedicación semiexclusiva cobra $700 mil. Un residente del Hospital de Clínicas, que estudió toda la carrera de Medicina, cobra $700 mil. No estamos hablando de gente que pierde capacidad de ahorro. Estamos hablando de que a las personas con mayor capacitación, que son los que enseñan e investigan en Argentina, los estás haciendo vivir bajo la línea de la pobreza y les aplicaste el mayor recorte en toda la administración de Javier Milei", explicó.

El exdiputado subrayó que "no es que todos están haciendo un esfuerzo entonces no se puede financiar la educación superior; es que el Gobierno no la toma como prioridad". "En lo numérico, solamente con lo que se bajó del Impuesto a los Bienes Personales, el que pagan los más ricos de los ricos, y con los subsidios que se mantienen que siguen cobrando las empresas con balances con millones de dólares de ganancias, se resolvería el problema de las universidades y de los jubilados, otro de los sectores que más perdió", sostuvo.

En cuanto a las consecuencias a futuro, señaló: "Vos le podés pedir a un docente que por enseñar en la universidad pública no tenga el suelo que va a tener en una privada, pero no le podés pedir que por quedarse en la UBA no pueda llegar a fin de mes, no pueda pagar la prepaga, tenga que cambiar a su hijo de colegio". "Eso es lo que está pasando y, si no lo cortamos a tiempo, la universidad va a empezar a perder la principal fuente de conocimiento que tiene que son los profesionales formados", advirtió.

"El Hospital Roffo, que se dedica a la cura del cáncer, está desarrollando un centro de protonterapia. Es una metodología nueva para tratar el cáncer dañando mucho menos al resto de las células. La construcción de ese centro está en un 90% y ahora está parado. No solamente es un mal negocio económico parar esa obra, sino que te perdés de hacer y enseñar esos tratamientos en Argentina. ¿Por qué? ¿Por bajar Bienes Personales?", concluyó.