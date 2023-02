Embajador en Paraguay le respondió a un precandidato que descalificó a los argentinos

Y continuó: “Todos los días millones de compatriotas se levantan a trabajar en las más diversas actividades y oficios. Donde la fabricación de satélites, aviones, autos, camionetas, fármacos y máquinas pesadas y de distintos tipos y fines”.

https://twitter.com/domingopeppo/status/1628491958174814209 #Argentina | Con todo respeto quiero decirle a @SantiPenap que el pueblo argentino, es un pueblo de trabajo y esfuerzo. pic.twitter.com/hfIuYUgbYk — Domingo Peppo (@domingopeppo) February 22, 2023

“Todos estos complejos productivos dan trabajo a los argentinos y extranjeros que son bienvenidos y recibidos, entre ellos la gran comunidad paraguaya”, completó el embajador argentino.

El discurso de Santiago Peña contra el pueblo argentino

La respuesta de Domingo llegó luego de que el medio ABC Digital compartiera un video de Peña descalificando a los habitantes de la Argentina.

“¿Qué es lo que yo quiero para el Paraguay? Yo quiero un Paraguay donde no haya pobres, donde no haya gente que quiera trabajar y no consiga trabajo. Yo no quiero eso. Hay mucha gente que no quiere trabajar, nuestros vecinos acá en la Argentina... Ellos no quieren trabajar. Es una realidad y eso está mal, no tenemos que llegar a eso”, se lo escucha decir durante su discurso.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ABC Digital (@abcdigital)

El precandidato justificó su respuesta al explicar que estuvo en la Villa 31 en Buenos Aires y hablando con un párraco le aseguró que “los paraguayos son los que más trabajan”. “No hay ningún paraguayo desempleado. De repente cambia su trabajo y a los dos días le están contratando, entonces, ¿por qué? Porque los paraguayos quieren contratar”, acotó.