Elecciones en San Luis 2023: qué pasa si no voy a votar

Gerardo Morales: "No descarto la ruptura de Juntos por el Cambio"

San Luis es una de las tantas provincias que decidieron desdoblar los comicios y realizarlos en una fecha diferente a las presidenciales. Además, los sufragios se llevarán a cabo mediante la Ley de Lemas y los ciudadanos deberán votar para Gobernador, Vicegobernador, legisladores y autoridades municipales. Conocé si estás obligado a votar, qué sucede si no voto y quiénes son los que están exentos de sufragar.

Elecciones en San Luis: ¿es obligatorio votar?

De cara a las Elecciones 2023 en San Luis, los ciudadanos radicados en dicha provincia que tengan entre 18 y 70 años de edad tienen la obligación de presentarse a votar. Sin embargo, para todos aquellos que tienen 16, 17 y son mayores de 70 años el voto es opcional y sólo se presentarán a las urnas en caso deseen votar por uno de los candidatos.

Cuál es la multa por no ir a votar en la Elecciones en San Luis

En caso de ser uno de los ciudadanos que tienen la obligación de presentarse a votar, no lo hagan y, al mismo tiempo, no justifique la ausencia, el Código Nacional Electoral establece en su Artículo 125 que “se impondrá multa de $50 a $500 al elector mayor de 18 años y menor de 70 años que dejare de emitir su voto y no se justificare ante la justicia nacional electoral dentro de los sesenta 60 días de la respectiva elección”.

En el caso de no pagar la multa los ciudadanos quedarán registrados como infractores y, por lo tanto, no podrán hacer trámites durante un año (como obtener el pasaporte, etc.) y tampoco podrán ser designados para realizar funciones o empleos públicos durante tres años desde el día de los comicios.

Por otro lado, vale destacar que la Cámara Nacional Electoral creó el Registro de Infractores para todos aquellos que deben realizar el trámite para saldar la deuda en caso de no haber votado y no haber justificado la ausencia.

Elecciones en San Luis: quienes no están obligados a votar

A pesar de que es obligatorio votar en las Elecciones 2023 en la Provincia de San Luis, además de los que tienen 16, 17 y son mayores de 70 años de edad, existen quiénes están exentos y ellos son: