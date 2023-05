Elecciones en La Rioja 2023: ¿qué pasa si no voy a votar?

El voto es obligatorio para todos aquellos que tienen entre 18 y 70 años de edad y figuran en el Padrón Electoral y es opcional para aquellos que, a pesar de que puedan figurar en el padrón, tengan 16, 17 y sean mayores de 70 años . Sin embargo, muchos se preguntan "¿Que pasa si no voy a votar?" y aquí responderemos esa duda.

De acuerdo a la Ley Electoral Provincial Nº 5.139 de La Rioja, los ciudadanos que no acudan a los establecimientos habilitados para sufragar y, al mismo tiempo, no justifique el motivo de la ausencia, “no podrá sufragar en próximas elecciones provinciales hasta tanto no haya cumplido la sanción prevista”.

Elecciones en La Rioja: ¿quiénes no están obligados a votar?

De todas maneras, la ley contempla algunas excepciones que no recibirán sanciones, siempre que justifiquen su ausencia ante el Tribunal Electoral de la Provincia de La Rioja dentro de los 30 días hábiles posteriores a las Elecciones 2023.