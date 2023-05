Elecciones en Jujuy 2023: ¿qué pasa si no voy a votar?

Cabe destacar que el voto es obligatorio para todos aquellos que figuran en el Padrón Electoral y que tengan entre 18 y 70 años de edad y es opcional para los que tienen 16, 17 y son mayores de 70 años. Sin embargo, una parte de la ciudadanía se pregunta "¿Qué pasa si no voy a votar?" y, de acuerdo al Código Electoral Nacional, todo aquel que no acuda a los establecimientos habilitados para sufragar, y al mismo tiempo no justifique su ausencia, "se le impondrá una multa de $50 a $500".