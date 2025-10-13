Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en La Rioja La provincia definió sus listas para las legislativas nacionales y provinciales. Habrá pulseada en la capital y varias internas abiertas en el interior. Por







En La Rioja se renovarán dos bancas dentro del Congreso de la Nación.

El 26 de octubre, La Rioja renovará dos bancas en la Cámara de Diputados y una parte importante de su Legislatura, lo que convierte a esta elección en un termómetro clave de cara a 2027.

Los armados de listas muestran de todo: acuerdos que buscan sostener el poder, rupturas que dejaron heridas abiertas y hasta regresos inesperados de dirigentes que supieron ocupar cargos fuertes en la gestión provincial o municipal. La pelea grande, como siempre, se concentra en Capital, pero el interior también promete dar que hablar.

Hay sectores que llegan divididos y otros que confían en que la dispersión del voto les juegue a favor. Entre alianzas, viejos conocidos y caras nuevas, el menú político riojano se prepara para una elección que puede reordenar el tablero.

Peronismo – Frente Federales Defendamos La Rioja Diputados nacionales Titulares: Gabriela Pedrali y Ricardo Herrera

Suplentes: Adriana Olima y Ariel Bejarano

Capital – Legislatura provincial Juan Carlos Santander

Lourdes Ortíz

Gonzalo Becerra

Betty Tello

Jorge Guillén

Romina Cuello

Facundo Gaitán

Sandra Vanni

Departamentos Sanagasta: Federico Sbíroli – Teresa Vidal

Castro Barros: Marcelo Del Moral – María De la Vega / Lucas Delgado – Anahí Pedraza

Felipe Varela: José Díaz

Juan Facundo Quiroga: Mauro Luján – Esther Vargas / Belén Mora – Jorge Romero

Rosario Vera Peñaloza: Omar Rodríguez – Belén Mora – Jorge Romero La Libertad Avanza Diputados nacionales Titulares: Gino Visconti y Carolina Moreno

Suplentes: Aldo Morales y Tania Molina Capital – Legislatura provincial Claudia López de Brígido

Diego Molina Gómez

Andrea Juárez

Jorge Romero

Gustavo Pairetti

Carmen Rizzo

Edgardo Salomón Otras listas Liberal: Ángel Ávila – Karina Martínez – Leonardo Emilio López – Julieta del Valle Toledo Espinoza – Ulises Mansilla – Miriam Cejas – Emiliano Vizoso – Giovanna Paredes Unión Cívica Radical Diputados nacionales Titulares: Gustavo Galván y Silvia Fernández

Suplentes: Martín Berzecio y Mabel Reynoso Capital – Legislatura provincial Nazareno Rippa

Patricia Cejas

Luis Nieto Brandán

Mónica Aballay Departamentos Sanagasta: Luis Chumbita

Castro Barros: Edgardo Ocampo – Rosa Brizuela

Felipe Varela: José Díaz

Rosario Vera Peñaloza: Franco Peña Provincias Unidas Diputados nacionales Titulares: Rubén Galleguillo y Mónica Pilquiman

Suplentes: Cristian Corzo y Ada González Capital – Legislatura provincial Nadina Reynoso

Edgardo Escobar

Sol Díaz

Lucas De la Fuente

Ada Páez

Alejandro Quiroga

Marta Bobatto

Fabián Gatti Departamentos Sanagasta: María José Simes – Josemir Pozzoli

Castro Barros: Eva Cecilia Díaz – Miguel Ángel Cano

Felipe Varela: Mario Chamia – Claudia Nievas – Emanuel Martínez

Rosario Vera Peñaloza: Mónica Alcaraz – Rodolfo Maidana – María Emilia Ortíz Las Fuerzas del Centro Diputados nacionales Titulares: Gustavo Canteros y Selva Puga

Suplentes: Francisco Sabre y Paola Allende Capital – Legislatura provincial Renzo González

Mariela Gutiérrez Otras listas del espacio Potencia: Clara Vega – Iván Oviedo Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U) Diputados nacionales Titulares: Carolina Goycochea y Francisco Narváez Capital – Legislatura provincial María José González

Martín Ángel

Cintia Fernández Departamentos Rosario Vera Peñaloza: Carla Franchín