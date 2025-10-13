13 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en La Rioja

La provincia definió sus listas para las legislativas nacionales y provinciales. Habrá pulseada en la capital y varias internas abiertas en el interior.

Por
En La Rioja se renovarán dos bancas dentro del Congreso de la Nación.

En La Rioja se renovarán dos bancas dentro del Congreso de la Nación.

El 26 de octubre, La Rioja renovará dos bancas en la Cámara de Diputados y una parte importante de su Legislatura, lo que convierte a esta elección en un termómetro clave de cara a 2027.

a contienda del 26 de octubre definirá la renovación de bancas y el equilibrio político en la provincia.
Te puede interesar:

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en Chubut

Los armados de listas muestran de todo: acuerdos que buscan sostener el poder, rupturas que dejaron heridas abiertas y hasta regresos inesperados de dirigentes que supieron ocupar cargos fuertes en la gestión provincial o municipal. La pelea grande, como siempre, se concentra en Capital, pero el interior también promete dar que hablar.

Hay sectores que llegan divididos y otros que confían en que la dispersión del voto les juegue a favor. Entre alianzas, viejos conocidos y caras nuevas, el menú político riojano se prepara para una elección que puede reordenar el tablero.

Peronismo – Frente Federales Defendamos La Rioja

Diputados nacionales

  • Titulares: Gabriela Pedrali y Ricardo Herrera

  • Suplentes: Adriana Olima y Ariel Bejarano

Capital – Legislatura provincial

  • Juan Carlos Santander

  • Lourdes Ortíz

  • Gonzalo Becerra

  • Betty Tello

  • Jorge Guillén

  • Romina Cuello

  • Facundo Gaitán

  • Sandra Vanni

Departamentos

  • Sanagasta: Federico Sbíroli – Teresa Vidal

  • Castro Barros: Marcelo Del Moral – María De la Vega / Lucas Delgado – Anahí Pedraza

  • Felipe Varela: José Díaz

  • Juan Facundo Quiroga: Mauro Luján – Esther Vargas / Belén Mora – Jorge Romero

  • Rosario Vera Peñaloza: Omar Rodríguez – Belén Mora – Jorge Romero

La Libertad Avanza

Diputados nacionales

  • Titulares: Gino Visconti y Carolina Moreno

  • Suplentes: Aldo Morales y Tania Molina

Capital – Legislatura provincial

  • Claudia López de Brígido

  • Diego Molina Gómez

  • Andrea Juárez

  • Jorge Romero

  • Gustavo Pairetti

  • Carmen Rizzo

  • Edgardo Salomón

Otras listas

  • Liberal: Ángel Ávila – Karina Martínez – Leonardo Emilio López – Julieta del Valle Toledo Espinoza – Ulises Mansilla – Miriam Cejas – Emiliano Vizoso – Giovanna Paredes

Unión Cívica Radical

Diputados nacionales

  • Titulares: Gustavo Galván y Silvia Fernández

  • Suplentes: Martín Berzecio y Mabel Reynoso

Capital – Legislatura provincial

  • Nazareno Rippa

  • Patricia Cejas

  • Luis Nieto Brandán

  • Mónica Aballay

Departamentos

  • Sanagasta: Luis Chumbita

  • Castro Barros: Edgardo Ocampo – Rosa Brizuela

  • Felipe Varela: José Díaz

  • Rosario Vera Peñaloza: Franco Peña

Provincias Unidas

Diputados nacionales

  • Titulares: Rubén Galleguillo y Mónica Pilquiman

  • Suplentes: Cristian Corzo y Ada González

Capital – Legislatura provincial

  • Nadina Reynoso

  • Edgardo Escobar

  • Sol Díaz

  • Lucas De la Fuente

  • Ada Páez

  • Alejandro Quiroga

  • Marta Bobatto

  • Fabián Gatti

Departamentos

  • Sanagasta: María José Simes – Josemir Pozzoli

  • Castro Barros: Eva Cecilia Díaz – Miguel Ángel Cano

  • Felipe Varela: Mario Chamia – Claudia Nievas – Emanuel Martínez

  • Rosario Vera Peñaloza: Mónica Alcaraz – Rodolfo Maidana – María Emilia Ortíz

Las Fuerzas del Centro

Diputados nacionales

  • Titulares: Gustavo Canteros y Selva Puga

  • Suplentes: Francisco Sabre y Paola Allende

Capital – Legislatura provincial

  • Renzo González

  • Mariela Gutiérrez

Otras listas del espacio

  • Potencia: Clara Vega – Iván Oviedo

Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U)

Diputados nacionales

  • Titulares: Carolina Goycochea y Francisco Narváez

Capital – Legislatura provincial

  • María José González

  • Martín Ángel

  • Cintia Fernández

Departamentos

  • Rosario Vera Peñaloza: Carla Franchín

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mientras que el oficialismo confía en una alianza con La Libertad Avanza, el peronismo irá dividido en Entre Ríos.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados y senadores en Entre Ríos

Este 26 de octubre, el parlamento misionero se renueva y ya tiene sus candidatos.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en Misiones

Competirán figuras reconocidas con perfiles nuevos.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados por Formosa

En Neuquén se espera una elección reñida entre el oficialismo provincial y los candidatos de La Libertad Avanza

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados y senadores de Neuquén

Las Elecciones 2025 en San Juan renovarán tres bancas en la Cámara de Diputados, con listas que reflejan tensiones internas y nuevas alianzas.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en San Juan

Las elecciones en Santiago del Estero combinan la votación nacional con la provincial.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a gobernador, diputados y senadores en Santiago del Estero

Rating Cero

Néro﻿ no tardó en destacarse como una de las series más populares del mundo.
play

La serie Néro es furor en Netflix: ¿es una historia real?

Mortal Kombat III ya fue confirmada y todavía no se estrenó la segunda.

Se anunció la película Mortal Kombat III: qué se sabe sobre la producción

Caramelo se convirtió en una de las películas más populares rápidamente.
play

Qué es Caramelo, la película de Netflix que conmueve a los espectadores

Gustavo Cerati, Charly García y Luca Prodan la noche del 13 de octubre de 1985.
play

Sumo, Soda Stereo y Charly García juntos: a 40 años de una cumbre histórica

Game of Thrones ﻿tendrá una nueve serie luego de su éxito.
play

Se agranda el universo de Game of Thrones: llega una nueva serie a HBO Max

Apple TV decidió cambiar su streaming para siempre.
play

Apple TV cambia el streaming para siempre tras un sorpresivo anuncio

últimas noticias

Horóscopo de hoy, martes 14 de octubre.

Horóscopo de hoy, martes 14 de octubre

Hace 14 minutos
Moretti se fue corriendo de la sede y se metió en un patrullero.

Marcelo Moretti fue insultado por hinchas y tuvo que huir en patrullero de la sede de San Lorenzo

Hace 16 minutos
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 14 de octubre

Hace 21 minutos
play
Néro﻿ no tardó en destacarse como una de las series más populares del mundo.

La serie Néro es furor en Netflix: ¿es una historia real?

Hace 35 minutos
Chaco: encontraron muerta dentro de un poso a una joven de 20 años

Chaco: encontraron muerta dentro de un pozo a una joven de 20 años

Hace 58 minutos