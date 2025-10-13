Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en La Rioja

El 26 de octubre, La Rioja renovará dos bancas en la Cámara de Diputados y una parte importante de su Legislatura, lo que convierte a esta elección en un termómetro clave de cara a 2027.
La provincia definió sus listas para las legislativas nacionales y provinciales. Habrá pulseada en la capital y varias internas abiertas en el interior.
Los armados de listas muestran de todo: acuerdos que buscan sostener el poder, rupturas que dejaron heridas abiertas y hasta regresos inesperados de dirigentes que supieron ocupar cargos fuertes en la gestión provincial o municipal. La pelea grande, como siempre, se concentra en Capital, pero el interior también promete dar que hablar.
Hay sectores que llegan divididos y otros que confían en que la dispersión del voto les juegue a favor. Entre alianzas, viejos conocidos y caras nuevas, el menú político riojano se prepara para una elección que puede reordenar el tablero.
Titulares: Gabriela Pedrali y Ricardo Herrera
Suplentes: Adriana Olima y Ariel Bejarano
Juan Carlos Santander
Lourdes Ortíz
Gonzalo Becerra
Betty Tello
Jorge Guillén
Romina Cuello
Facundo Gaitán
Sandra Vanni
Sanagasta: Federico Sbíroli – Teresa Vidal
Castro Barros: Marcelo Del Moral – María De la Vega / Lucas Delgado – Anahí Pedraza
Felipe Varela: José Díaz
Juan Facundo Quiroga: Mauro Luján – Esther Vargas / Belén Mora – Jorge Romero
Rosario Vera Peñaloza: Omar Rodríguez – Belén Mora – Jorge Romero
Titulares: Gino Visconti y Carolina Moreno
Suplentes: Aldo Morales y Tania Molina
Claudia López de Brígido
Diego Molina Gómez
Andrea Juárez
Jorge Romero
Gustavo Pairetti
Carmen Rizzo
Edgardo Salomón
Liberal: Ángel Ávila – Karina Martínez – Leonardo Emilio López – Julieta del Valle Toledo Espinoza – Ulises Mansilla – Miriam Cejas – Emiliano Vizoso – Giovanna Paredes
Titulares: Gustavo Galván y Silvia Fernández
Suplentes: Martín Berzecio y Mabel Reynoso
Nazareno Rippa
Patricia Cejas
Luis Nieto Brandán
Mónica Aballay
Sanagasta: Luis Chumbita
Castro Barros: Edgardo Ocampo – Rosa Brizuela
Felipe Varela: José Díaz
Rosario Vera Peñaloza: Franco Peña
Titulares: Rubén Galleguillo y Mónica Pilquiman
Suplentes: Cristian Corzo y Ada González
Nadina Reynoso
Edgardo Escobar
Sol Díaz
Lucas De la Fuente
Ada Páez
Alejandro Quiroga
Marta Bobatto
Fabián Gatti
Sanagasta: María José Simes – Josemir Pozzoli
Castro Barros: Eva Cecilia Díaz – Miguel Ángel Cano
Felipe Varela: Mario Chamia – Claudia Nievas – Emanuel Martínez
Rosario Vera Peñaloza: Mónica Alcaraz – Rodolfo Maidana – María Emilia Ortíz
Titulares: Gustavo Canteros y Selva Puga
Suplentes: Francisco Sabre y Paola Allende
Renzo González
Mariela Gutiérrez
Potencia: Clara Vega – Iván Oviedo
Titulares: Carolina Goycochea y Francisco Narváez
María José González
Martín Ángel
Cintia Fernández
Rosario Vera Peñaloza: Carla Franchín