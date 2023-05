Elecciones 2023: qué se vota en Corrientes

Elecciones 2023: cuáles son las multas por no ir a votar

En caso de no presentarse a votar y no justificar la ausencia, “se impondrá una multa de a 50 a 500 pesos al elector que dejare de emitir su voto y no se justificare ante cualquier juez electoral de distrito dentro de los sesenta (60) días de la respectiva elección”. Por otro lado, no “podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante 3 años a partir de la elección”. En caso de no abonar la infracción, el ciudadano no podrá realizar gestiones o trámites a lo largo de un año ante organismo estatales, provinciales o municipales.

Elecciones 2023 en Corrientes: quiénes están exentos de votar

El voto es obligatorio para todos aquellos que tienen entre 18 y 70 años de edad y figuran en el padrón, pero hay quienes están exentos y, de acuerdo al Código Electoral de la provincia de Corrientes, ellos son: