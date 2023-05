Elecciones 2023: qué es y cómo consultar el registro de infractores.

Para aquellos que tienen la obligación de votar y no lo hagan, serán sancionado con una multa económica en caso de que no sea justificada su ausencia, ya que, la Cámara Nacional Electoral indica que "si no votaste en las elecciones de este año, tenés que presentar un certificado que justifique la ausencia en el acto electoral. El certificado debe ser presentado ante el Juzgado Federal con Competencia Electoral del distrito que corresponda".