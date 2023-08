Elecciones 2023: los memes tras la insólita demora de Patricia Bullrich por el voto electrónico

Tuve que votar como siete veces, me cambiaron la máquina porque no funcionaba. Tuve que votar nuevamente en una nueva máquina", explicó en rueda de prensa luego de emitir su voto en la sede de la Sociedad Rural, en el barrio porteño de Palermo.

"Inclusive me pasaba una cosa muy rara, porque yo votaba una lista y terminaba saliéndome otra distinta, a la que yo no quería votar. Y tampoco imprimía la máquina. Los técnicos trataron de ayudarme. Por supuesto que vieron mi voto, porque no hay otra manera de trabajar, y luego tuvieron que cambiar la máquina", denunció.

Los memes por el insólito problema de Patricia Bullrich en el voto electrónico

