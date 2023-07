Elecciones 2023: ¿es obligatorio votar en las PASO a los 16 años?

Elecciones en San Juan: el candidato Rubén Uñac sostuvo que "no se hace política en los tribunales, se hace en la calle"

Los ciudadanos de 16 y 17 años pueden participar de las Elecciones 2023 porque así lo permite la ley de voto joven sancionada en el 2012. Sin embargo, su participación es opcional y en caso de que no asistan a las urnas, no serán sancionados de la misma manera que si lo serán los que no se presenten y tengan la obligación de hacerlo.